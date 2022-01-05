Чрезвычайное положение и отставка правительства в Казахстане?

Массовые протесты начались с города Жанаозен и быстро распространяются по близлежащим городам республики. В результате настоящих беспорядков в городе жертвами становятся мирные жители.

На данный момент стало известно о массовом отключении интернета и работы местного телевидения. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже объявил про отставку правительства страны, перед этим представитель власти пытался уладить ситуацию и призвать народ к благоразумию.

На данный момент в двух областях республики объявлен режим чрезвычайного положения: в Мангистауской области и Алматы. На данный момент мирное население страны в ожидании завершения беспорядков, митингов и протестов агрессивно настроенных молодых людей. Этого желает видеть и Министерство иностранных дел России.

«Выступаем только за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалога, а не посредством уличных беспорядков и нарушении законов», - сообщили в ведомстве.