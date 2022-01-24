РФ Актер Михаил Полицеймако откровенно о своем опыте борьбы с коронавирусом и отношении к вакцинации

Михаил Полицеймако решил поделится историей своего знакомого режиссера, имя которого он решил не называть:

«Один очень известный кинорежиссер попал в больницу еще в марте месяце прошлого года с поражением легких на 99%. Врачи говорили, что он не выживет. Он выжил.







А ведь он был среди тех, кто не верил в прививки. Говорил: «Прививки – это туфта. Ерунда». В Коммунарке при нем труп упаковывали в полиэтиленовый пакет. После длительной реабилитации он выздоровел и изменил свое мнение на этот счет», - признался актер в эфире передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» на первом канале.





Михаил также упомянул и своего коллегу, актера Ивана Рудакова, который скончался 16 января 2022 года. Звезда сериала «Медиум» переболел коронавирусом полгода назад, после этого у Ивана возникли проблемы с сердцем. Был даже случай, когда артиста увозили со съемочной площадки на скорой помощи. По мнению Полицеймако, еще тогда нужно было остаться в клинике, полностью обследоваться и принять необходимые меры, но Рудаков решил не прерывать съемочный процесс.





«Ивана не стало за два дня…Его не стало за два дня. Неважно от чего он умер. Факт остается фактом, он умер и это большое горе…особенно для родителей, к тому же у него осталась маленькая дочь», - подытожил Полицеймако.



