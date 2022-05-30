В 2022 30 мая 20-летняя балерина Алеся Лазарева найдена мертвой в собственной ванной

О трагедии сообщили близкие балерины, опубликовав печальное событие в отдельной публикации. Девушка родилась 16 августа 2001 года и скончалась 29 мая 2022 года, не дожив нескольких месяцев до своего юбилея. Талантливая, грациозная, признанная балерина. Она была красива, полна сил и энергии. Ее смерть была внезапной и до сих пор невозможно в это поверить. Она была невероятно трудолюбивой, добивалась своих целей, любила людей и всегда умела выслушать, понять, была другом для всех, кто ее окружал!

В завершении публикации отмечается, что прощальная церемония с Алесей пройдет в городе Москва и Тольятти.

Точную причину смерти на данный момент не озвучили. Известно лишь то, что балерина пошла в ванную и упала. Медики прибыли на место происшествия через несколько минут после того, как балерина потеряла сознание, но ничем не смогли ей помочь.





Алеся Лазарева – золотая лауреатка конкурса имени Екатерины Максимовой «Арабеск». В последнее время девушка активно вела подготовку к Международному состязанию артистов балета в Москве, начало которого запланировано на 3 июня в Большом театре.





Прощальная церемония в Москве будет проходить по адресу: Коломенский проезд, дом № 4, строение 3 – 31 мая, вторник на 14 часов.

В городе Тольятти прощальная церемония состоится 1 июня в среду. Адрес и время официально опубликуют в социальной сети Алеси Лазаревой немного позже.