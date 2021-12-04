Ольга Бузова обожглась не только от любви, но и на новом шоу «Бузова на кухне»
04.12.2021 19:05 / Шоу-бизнес / Прочли: 458 человек
35-летняя певица покоряет все новые вершины в карьере. На этот раз она испытывает себя в роли ведущей нового шоу «Бузова на кухне». И, хотя, она смотрится на экране более, чем органично – бывает, что случаются и непредвиденные конфузы.
В последнем выпуске гостем кулинарного шоу стал актер театра и кино Вячеслав Чепурченко. Певица и телеведущая каждый раз старается удивить необыкновенным рецептом своего гостя. На этот раз Бузова решила приготовить свиную рульку под соусом «хойсин», в этом ей помогал опытный шеф.
Хотя ведущей помогает в процессах приготовления опытный шеф-повар, с девушкой случаются неловкие ситуации. Так, когда она уже доставала готовую свиную рульку из духовки и поставила ее на стол, то на миг забыла о том, что перед ней стоит горячее блюдо – взялась голыми руками за бортики посуды.
Даже в самый неприятный момент Ольга Бузова не теряет самообладание и даже шутит над ситуацией:
«Ну вот, опять обожглась! Я не понимаю, я итак всегда обжигаюсь в жизни, ну почему это происходит еще и на кухне?!»
Стоит отметить, что на кухне Ольга Бузова часто иронизирует и на тему своей личной жизни. Так, когда Ольга успешно справляется с каким-либо процессом или заданием, то опытный шеф ее всегда подбадривает и хвалит. А Ольга Бузова в ответ отшучивается: «Ну где же раньше был этот мужчина?»
Напомним, что после скандального расставания с блогером Давой в январе 2021 года, Бузова все еще одинока. Певица признается, что очень хочет найти партнера, вторую половинку, но все время занята съемками, гастролями и выступлениями.
А недавно Ольга напугала усугубившимся здоровьем своих фанатов. Девушке пришлось обратится в больницу из-за травмы кисти руки. Артистке необходима реабилитация, врачи называли срок – несколько месяцев. Но Ольга Бузова снова вошла в рабочий график уже спустя неделю.
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