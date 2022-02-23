Айза в очередной раз нелестно высказалась в адрес Юлии Барановской

Конфликт между двумя барышнями разгорелся еще в период начала пандемии два года назад. Тогда две персоны долго вели полемику на счет объявленного локдауна и в конце концов Барановская не выдержала и выпалила в адрес бывшей жены рэпера Гуфа:

«Ну и вали на Бали, раз тебе здесь не нравится!»

Это так обескуражило блогершу, что они еще долго вели дискуссию, затрагивая даже темы уже давно не касающиеся коронавируса и способов борьбы с мировой пандемией. Девушки даже затронули вопрос феминизма.

Несколько дней назад Айза приняла участие в телепередаче «Детектор» на телеканале «Пятница!». Тогда-то девушке и задали один из самых каверзных вопросов:

«Считает ли Айза себя лучшей ведущей, нежели Юлия Барановская?»

После такого вопроса Айза разошлась не на шутку, рассказав:

«Да, я считаю, что я лучше нее. Потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная, адекватная и здоровая, без вредных привычек женщина!»

А когда ведущий спросил, какая же тогда Барановская, Айза долго не размышляя ответила: «Все то, что я перечислила, только наоборот!»

Далее последовал длительный рассказа Айзы о возникшем конфликте и попутных повторных обвинениях бывшей жены футболиста Андрея Аршавина:

«Она не знает ничего! Только и орет на телевидении – вот и все!», - заключила певица.





Стоит отметить, что данный конфликт не комментирует Юлия Барановская с самого начала и по сей день. А вот скандальной звезде данный скандал стоил места телеведущей в YouTube-шоу «Конечно, Вася!» Именно пребывая на этом проекте в роли телеведущих Юлия и Айза разругались в пух и прах.