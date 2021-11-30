Сегодня прощаются с горняками, погибшими в шахте «Листвяжная» Кемеровской области
30.11.2021 12:14 / Происшествия / Прочли: 169 человек
Утром 25 ноября 2021 года произошел взрыв в шахте «Листвяжная», после которого начался сильный пожар. В результате трагедии погибло 46 работников шахты, а также 5 спасателей. Сегодня погибших провожают в последний путь.
Сегодня проходит прощальная церемония и погребение с шахтером Максимом Головниным. Спасатели достали из шахты уже бездыханное тело горняка. На данный момент несколько десятков тел шахтеров все еще находятся под завалами. Из-за огромного риска повторного взрыва, сотрудники спасательной службы не могут достать тела всех пострадавших.
Напомним, о чудесном спасении одного из спасателей. Ним оказался 51-летний врач Александр Заковряшин. Спасатель пробыл под руинами всю ночь и лишь утром смог самостоятельно выбраться из-под земли. Руководство уже отнесло врача к числу жертв трагедии и даже наградили орденом посмертно. А сын летел на похороны к своему отцу. Мужчина не только смог выбраться, но и выдержать все испытания. На данный момент его жизни уже ничего не угрожает, спасатель находится под круглосуточным наблюдением медиков.
Супруга, выжившего вспоминает один из первых разговоров с мужем:
«Мне сообщили о его гибели, я готовилась его хоронить. До сих пор не верю в его спасение. Это чудо. Я спрашивала: «Как ты там? Как ты выбрался?» А он рассказал, что выбирался по струе воздуха. Ума не приложу, как ему удалось. Практически сутки он выбирался из шахты, дальше его уже подхватили. Сейчас ему уже немного лучше, он уже бодрее, но поначалу он находился в состоянии шока!»
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Александр Градский незадолго до смерти спешно женился на своей молодой пассии
01.12.2021 16:39 / Шоу-бизнесОтношения без штампа в паспорте у Александра Градского и Марины Коташенко продлились 17 лет и лишь незадолго д...
Евгения Симонова: о своем страшном диагнозе «рак легких»
01.12.2021 16:12 / ИнтернетЕще в прошлом году начались появляться слухи о том, что актриса, звезда фильма «Обыкновенное чудо» страдает от...
В колонии в Иркутской области покончил жизнь самоубийством маньяк Никита Лыткин
01.12.2021 15:39 / КриминалСегодня стало известно о том, что Никита Лыткин, более известный публике как «академовский маньяк» свел счеты ...
Модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона
30.11.2021 14:24 / ОбществоНесмотря на тяжелое состояние модельер Вячеслав Зайцев продолжает выходить в свет. Российский художник-моделье...
01.12.2021 год Доктор Александр Мясников о избраннице своего сына: лишь бы не была с огромными губами!
30.11.2021 13:29 / ОбществоВрач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников был женат дважды. В браке со вто...
2021 Татьяна Полякова откровенно об участницах шоу «Пацанки»: их родили для пособия
30.11.2021 12:50 / ОбществоТатьяна Полякова уже много лет принимает участие в Школе леди телевизионного шоу «Пацанки». На телеканале «Пят...
Особенности и преимущества онлайн кассы
30.11.2021 12:19 / ОбществоОснащение торговли кассовым оборудованием было обязательным условием для всех предпринимателей. ...
Дроны eBee X: новый взгляд на решение актуальных вопросов
30.11.2021 12:01 / ОбществоИспользование беспилотных летательных аппаратов востребовано во многих сферах. БПЛА eBee X от швейцарского про...
На 75-м году жизни умер авиаконструктор Руслан Комаев
30.11.2021 11:49 / НаукаНа 75-м году жизни умер конструктор космических аппаратов, ученый, заслуженный машиностроитель Российской Феде...
Александр Гинцбург: о сроках изготовления вакцины против нового штамма «омикрон»
29.11.2021 21:36 / НаукаРоссийский микробиолог, директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи – Александр Гинцбург заявил о том, что экспериментал...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар