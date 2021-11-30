Сегодня прощаются с горняками, погибшими в шахте «Листвяжная» Кемеровской области

Сегодня проходит прощальная церемония и погребение с шахтером Максимом Головниным. Спасатели достали из шахты уже бездыханное тело горняка. На данный момент несколько десятков тел шахтеров все еще находятся под завалами. Из-за огромного риска повторного взрыва, сотрудники спасательной службы не могут достать тела всех пострадавших.

Напомним, о чудесном спасении одного из спасателей. Ним оказался 51-летний врач Александр Заковряшин. Спасатель пробыл под руинами всю ночь и лишь утром смог самостоятельно выбраться из-под земли. Руководство уже отнесло врача к числу жертв трагедии и даже наградили орденом посмертно. А сын летел на похороны к своему отцу. Мужчина не только смог выбраться, но и выдержать все испытания. На данный момент его жизни уже ничего не угрожает, спасатель находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Супруга, выжившего вспоминает один из первых разговоров с мужем:

«Мне сообщили о его гибели, я готовилась его хоронить. До сих пор не верю в его спасение. Это чудо. Я спрашивала: «Как ты там? Как ты выбрался?» А он рассказал, что выбирался по струе воздуха. Ума не приложу, как ему удалось. Практически сутки он выбирался из шахты, дальше его уже подхватили. Сейчас ему уже немного лучше, он уже бодрее, но поначалу он находился в состоянии шока!»