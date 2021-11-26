Среди 52 погибших на шахте «Листвяжная» -1 оказался живым

Живого и в сознании Александра Заковряшина экстренно доставили на карете скорой помощи.

51-летний спасатель сильно надышался угарным газом и получил сильное переохлаждение всего организма. Во время транспортировки он все время был в сознании, разговаривал, все время в дороге ему оказывали необходимую интенсивную терапию.

«Иногда терял сознание, потом приходил в себя и шел дальше. После отлеживался где-то 10 часов. Потом заставлял себя идти дальше, каждый бы поступил так на моем месте – каждый бы боролся за свою жизнь», - признался спасатель.

Александр Заковряшин пробыл под завалами всю ночь и утро, выбрался самостоятельно на поверхность. Руководство МЧС уже успели проститься со спасателем – посмертно наградив орденом мужества, а сын уже вылетел на похороны из Санкт-Петербурга к отцу.

К сожалению, руководство спасательной оперативно-розыскной группы констатировало факт того, что уже вряд ли кого-то найдут живых.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту задымления в месте выработки горной породы. Был задержан директор шахты, первый заместитель, начальник участка.



