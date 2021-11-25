Трагедия на шахте в Кемеровской области: произошел взрыв – много пострадавших
25.11.2021 17:02 / Происшествия / Прочли: 458 человек
Сегодня в 8 часов 30 минут на шахте «Листвяжная», которая находится в Кемеровской области произошел взрыв, после этого начался пожар. Пока известно о 11 погибших, а также несколько десятков – пострадавших.
По сообщению от источника, в момент взрыва в шахте находилось 287 человек, только части из них удалось выбраться после взрыва. На данный момент поисковая спасательная бригада пытается добраться до места, где по некоторым данным находятся 48 шахтеров (согласно другим сведениям – 49 шахтеров).
Согласно предварительным данным, перед сменой были сделаны замеры уровня метана в шахте – показатели были выше нормы. Несмотря на данный факт – горняки все равно спустились в шахту и приступили к работе.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
На данный момент ведутся спасательные, следственно-розыскные работы. На месте взрыва уже находятся следователи-криминалисты, а также руководство следственного управления для выяснения всех обстоятельств происшествия. Согласно результатам проверки будет вынесено заключение с вынесением соответствующего процессуального решения. Об этом было сообщено в следственных органах.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Александр Градский незадолго до смерти спешно женился на своей молодой пассии
01.12.2021 16:39 / Шоу-бизнесОтношения без штампа в паспорте у Александра Градского и Марины Коташенко продлились 17 лет и лишь незадолго д...
Евгения Симонова: о своем страшном диагнозе «рак легких»
01.12.2021 16:12 / ИнтернетЕще в прошлом году начались появляться слухи о том, что актриса, звезда фильма «Обыкновенное чудо» страдает от...
В колонии в Иркутской области покончил жизнь самоубийством маньяк Никита Лыткин
01.12.2021 15:39 / КриминалСегодня стало известно о том, что Никита Лыткин, более известный публике как «академовский маньяк» свел счеты ...
Модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона
30.11.2021 14:24 / ОбществоНесмотря на тяжелое состояние модельер Вячеслав Зайцев продолжает выходить в свет. Российский художник-моделье...
01.12.2021 год Доктор Александр Мясников о избраннице своего сына: лишь бы не была с огромными губами!
30.11.2021 13:29 / ОбществоВрач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников был женат дважды. В браке со вто...
2021 Татьяна Полякова откровенно об участницах шоу «Пацанки»: их родили для пособия
30.11.2021 12:50 / ОбществоТатьяна Полякова уже много лет принимает участие в Школе леди телевизионного шоу «Пацанки». На телеканале «Пят...
Особенности и преимущества онлайн кассы
30.11.2021 12:19 / ОбществоОснащение торговли кассовым оборудованием было обязательным условием для всех предпринимателей. ...
Сегодня прощаются с горняками, погибшими в шахте «Листвяжная» Кемеровской области
30.11.2021 12:14 / ПроисшествияУтром 25 ноября 2021 года произошел взрыв в шахте «Листвяжная», после которого начался сильный пожар. В резуль...
Дроны eBee X: новый взгляд на решение актуальных вопросов
30.11.2021 12:01 / ОбществоИспользование беспилотных летательных аппаратов востребовано во многих сферах. БПЛА eBee X от швейцарского про...
На 75-м году жизни умер авиаконструктор Руслан Комаев
30.11.2021 11:49 / НаукаНа 75-м году жизни умер конструктор космических аппаратов, ученый, заслуженный машиностроитель Российской Феде...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар