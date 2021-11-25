Трагедия на шахте в Кемеровской области: произошел взрыв – много пострадавших

По сообщению от источника, в момент взрыва в шахте находилось 287 человек, только части из них удалось выбраться после взрыва. На данный момент поисковая спасательная бригада пытается добраться до места, где по некоторым данным находятся 48 шахтеров (согласно другим сведениям – 49 шахтеров).

Согласно предварительным данным, перед сменой были сделаны замеры уровня метана в шахте – показатели были выше нормы. Несмотря на данный факт – горняки все равно спустились в шахту и приступили к работе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

На данный момент ведутся спасательные, следственно-розыскные работы. На месте взрыва уже находятся следователи-криминалисты, а также руководство следственного управления для выяснения всех обстоятельств происшествия. Согласно результатам проверки будет вынесено заключение с вынесением соответствующего процессуального решения. Об этом было сообщено в следственных органах.