Музыкальный исполнитель Nekoglai попал в ДТП, в котором есть погибшие

После рассмотрения дела правоохранителями было обнародована информация, что Олег Шипаев ранее уже привлекался по статье за хранение запрещенных препаратов. Только за период с 2008 по 2010 год его ловили с наркотическими веществами. Ранее мужчина проживал в Ангарске, после чего перебрался в Москву и занялся топливным бизнесом. На данный момент ведется расследование по данному резонансному делу.





Другие участники аварии, блогер Некоглай и борец ММА Асхаб Магомедов – двое мужчин направлены в клинику с травмами различной степени тяжести.

21-летний стример после случившегося вышел на связь с поклонниками, в эфире которого рассказал о том, что у него сотрясение мозга, а у Асхаба разбита голова.

«Ты просто едешь и в тебя влетают на 100+. Как будто у меня проблем в жизни не хватало!» — делился эмоциями Некоглай после ДТП.



