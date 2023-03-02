Телеведущая Лариса Вербицкая попала в аварию с участием КамАЗа
02.03.2023 19:30 / Происшествия / Прочли: 1144 человек
В СМИ появилась информация о том, что известный диктор, а также телеведущая Лариса Вербицкая попала в ДТП. Это произошло в столице, на данный момент обстоятельства инцидента выясняются.
На данный момент известно, что 63-летняя Вербицкая 2 марта около 15 часов дня попала в аварию. Автомобиль телеведущей столкнулся с рабочим автомобилем марки КамАЗ.
На место происшествия были вызваны медики, а также правоохранительные органы. Сообщается о том, что Лариса Викторовна отказалась от госпитализации. О состоянии автомобиля информации нет, оценку ущерба транспортного средства будут оценивать представители страховой компании.
«Действительно, Лариса попала в аварию. ДТП произошло на Профсоюзной улице. КамАЗ при попытке перестроиться с одной полосы на другую – задел машину Ларисы. Пострадавших нет», - сообщил директор диктора Ларисы Вербицкой.
Ранее Лариса Вербицкая не была замечена, как частник серьёзных ДТП, а уж тем более ее виновником. Женщина зарекомендовала себя, как ответственный водитель за рулем, аккуратная и дисциплинированный, выполняющая все предписания требований правил дорожного движения. В данном случае остается лишь ожидать, пока разберутся в ситуации дорожные инспектора.
Версию с алкогольным опьянением также можно легко отбросить. Лариса давно не употребляет алкоголь ни в каком количестве, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, тщательно следит за своим питанием. Вербицкая уже много лет, как исключила из своего рациона мучное, жирное и жареное. Телеведущую можно увидеть часто в различных спортивных залах или фитнес-клубах. И все это дает результаты – в свои 63 года Лариса Викторовна выглядит максимум лет на 40!
Фото публикации: соц. сети Ларисы Вербицкой.
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