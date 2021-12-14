Ольга Павловец блистательно сыграла следователя, но в жизни освоить такую профессию не рискнула бы!
14.12.2021 21:31 / Кино / Прочли: 546 человек
13 декабря актриса Ольга Павловец вернулась на телеэкраны в образе главной героини нового сезона сериала «Тайны следствия».
До этого времени главная героиня по сюжету сериала уехала на Алтай, а в реальной жизни актриса забеременела и ушла в декрет. В новом сезоне, в связи с этим записана закадровая предыстория о том, что якобы героиня за этот период родила ребенка.
На вопрос журналистов, хотела бы и в реальной жизни Ольга Павловец примерить погоны и работать в правоохранительных органах?
«У меня слишком развито чувство самосохранения, я бы не смогла. Я не рискнула бы, боялась бы все время не только за себя, но и за детей. Я не такая отважная, как моя героиня!», - призналась 40-летняя актриса.
В чем популярность 21 сезона сериала «Тайны следствия» на России-1 Ольга Павловец рассказала свою точку зрения:
«Многие очень привыкли к этому сериалу, выросли на нет. Это как синдром привязанности к родному человеку. За счет этого существует основная популярность. Это как талисман, если идет продолжение, значит все хорошо. А новый сезон вообще порадует своих преданных фанатов. Появится очень много замечательных артистов. Этот проект выходит на совершенно новый уровень. Игрой порадует не только основной состав героев сериала!», - объяснила актриса.
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