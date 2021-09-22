Трамп подал в суд на племянницу и New York Times из-за налоговой истории
22.09.2021 16:24 / Криминал / Прочли: 1071 человек
Бывший президент США Дональд Трамп подает в суд на свою племянницу и New York Times из-за статьи 2018 года, в которой утверждалось, что он был причастен к «сомнительным налоговым схемам».
В иске, поданном в Нью-Йорке, Мэри Трамп и журналисты обвиняются в «участии в коварном заговоре» с целью получения конфиденциальных документов.
Он утверждает, что 56-летняя госпожа Трамп нарушила мировое соглашение, не позволив ей раскрыть документы. ОдОна раскрыла себя как источник истории в мемуарах 2020 года. Трамп, дочь Фреда Трампа-младшего, старшего брата президента, скончавшегося в 1981 году в возрасте 42 лет, пока не прокомментировала иск.
Трамп последовательно отвергал утверждения, сделанные в книге своей племянницы - Слишком много и никогда не хватало: как моя семья создала самого опасного человека в мире - и безуспешно подавал в суд, чтобы попытаться заблокировать ее публикацию.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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