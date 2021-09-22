Трамп подал в суд на племянницу и New York Times из-за налоговой истории





В иске, поданном в Нью-Йорке, Мэри Трамп и журналисты обвиняются в «участии в коварном заговоре» с целью получения конфиденциальных документов.





Он утверждает, что 56-летняя госпожа Трамп нарушила мировое соглашение, не позволив ей раскрыть документы. ОдОна раскрыла себя как источник истории в мемуарах 2020 года. Трамп, дочь Фреда Трампа-младшего, старшего брата президента, скончавшегося в 1981 году в возрасте 42 лет, пока не прокомментировала иск.





Трамп последовательно отвергал утверждения, сделанные в книге своей племянницы - Слишком много и никогда не хватало: как моя семья создала самого опасного человека в мире - и безуспешно подавал в суд, чтобы попытаться заблокировать ее публикацию.



