Наркотики, оружие и террор: известный перебежчик в Северной Корее Кима

Старые привычки к секретности не оставили Ким Кук Сон.





Чтобы взять у него интервью, потребовались недели обсуждений, и он все еще беспокоится о том, кто его слушает. Он носит темные очки перед камерой, и только несколько людей знают его настоящее имя.





Ким провел 30 лет, пробиваясь в высшие ряды влиятельных шпионских агентств Северной Кореи. Он утверждает, что эти агентства были «глазами, ушами и мозгами Верховного лидера». Он хранил их секреты, посылал убийц, чтобы убить их критиков, и даже построил нелегальную лабораторию по наркотикам, чтобы помочь собрать «революционные» фонды.





Теперь бывший старший полковник решил рассказать свою историю. Впервые такой высокопоставленный военный из Пхеньяна дает интервью крупному телеканалу.





Ким был «самым красным из красных», - говорит он в эксклюзивном интервью. Верный коммунистический слуга.





Но звание и верность не гарантируют вашей безопасности в Северной Корее.





В 2014 году ему пришлось бежать, чтобы спасти свою жизнь, и с тех пор он живет в Сеуле и работает на южнокорейскую разведку.





Он изображает руководство Северной Кореи, отчаявшееся заработать деньги любыми возможными способами, от сделок с наркотиками до продажи оружия на Ближнем Востоке и в Африке. Он рассказал нам о стратегии, лежащей в основе решений, принимаемых в Пхеньяне, об атаках режима на Южную Корею и утверждает, что шпионские и кибернетические сети этой засекреченной страны могут распространяться по всему миру.





Сложно независимо проверить его утверждения, но удалось установить его личность и, по возможности, найти подтверждающие доказательства его обвинений.





От посольства Северной Кореи в Лондоне и миссии в Нью-Йорке ответа по єтому вопросу пока нет.



