Никак не могут найти: жительница Ачинска, работавшая кассиром, украла 23 миллиона

С момента инцидента уже прошло почти 2 недели, а женщину работники правоохранительных органов до сих пор не нашли. Ранее Анна Григорьева пыталась наложить на себя руки, так что есть версия того, что ее уже нет среди живых.

На шоу Андрея Малахова психолог Анетта Орлова предположила, что женщины уже нет в живых:

«Тут нужно разбирать каждый шаг поочередно, начиная с самого первого… ее могли склонить к противозаконным действиям. Дело в том, что она у нее очень странные поступки, странное поведение. Сначала она хотела покончить с собой, а потом взяла деньги и убежала. Это говорит о переживании сильного эмоционального кризиса. Думаю, что ее нет среди живых, с ней возможно что-то сделали», - призналась психолог на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Сейчас Анну Григорьеву объявили в Федеральный розыск. Говорят, что перед побегом она сильно ругалась со своим супругом. Соседи Дениса и Анны не смогли рассказать причину, по которой они ругались.

Жильцы дома до сих пор в шоке от действий Анны, никак не могут поверить, что она все это совершала и выдвигают версию, что ее подставили.

В ходе разбирательств выяснилось, что у супруга Анны оказалось бесчисленное количество непогашенных кредитов и долгов. Якобы, Денис Григорьев имеет страсть к игромании. Поэтому, появилась еще одна причина, по которой Анна решилась на преступление.