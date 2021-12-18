Задержанная кассирша Анна Григорьева рассказала о том, куда дела украденные 23 миллиона
18.12.2021 22:08 / Криминал / Прочли: 494 человек
Еще 3 декабря в одном из банков города Ачинска произошел серьезный инцидент – сотрудника учреждения кассир Анна Григорьева вынесла из кассы 23 миллиона рублей. Вечером того же дня женщина бесследно исчезла, ее искали около двух недель и даже уже выдвигали версию, что сотрудницы нет среди живых.
Но, 14 декабря Анна сама явилась в полицию с повинной. Как оказалось, прийти в полицию ее уговорила родная мама. Сейчас же 30-летняя сотрудница банка активно сотрудничает со следствием и призналась, что пошла на такой отчаянный шаг в связи с давлением и шантажом. Эти деньги она якобы отдала своим вымогателям.
Стоит отметить, что точно описать данные о своих якобы вымогателях Анна не смогла, поэтому понадобится время на проверку этой версии.
Пока следственный комитет проверяет данную версию, соседи и родственники Анны в недоумении, как она могла пойти на такой отчаянный поступок. Когда Григорьеву искали, все сильно волновались за ее жизнь и здоровье и подозревали, что, возможно, ее попросту подставили – поэтому пришлось пойти на крайний из всех возможных вариантов пути решения проблем.
Не отбрасывали версию, что Анна пошла на ограбление, чтобы помочь супругу Денису разобраться с долгами. Он задолжал банковским учреждениям, а также другого рода долги накопились в сумме около 800 тысяч рублей. Сам же 30-летний Денис все обвинения отрицает, рассказав в подробностях о своих действиях и планах в день ограбления. Об этом он откровенно рассказал на передаче «На самом деле» на Первом канале.
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