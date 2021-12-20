Из украденных 23 миллионов рублей - только 2 осталось

Оперативные сотрудники пришли с обыском в дом, где проживает Анна Григорьева. Там они обнаружили один из тайников женщины. В ожидании обнаружить всю украденную из банка сумму, оперативные сотрудники нашли только 2 миллиона рублей!

Также в ходе следственно-розыскных мероприятий были обнаружены деньги у родственников в сумме 180 тысяч рублей. На данный момент продолжаются поиски остальной суммы средств.

Напомним, что Анна сдалась в полицию еще 16 декабря, после того как ее уговорила мать. А 17 декабря под арест отправился и ее супруг, его подозревают в причастности к содеянному преступлению. 30-летний муж Денис все обвинения отрицает, но у него был весомый аргумент. У мужчины были долги и обязательства в банковских учреждениях общей сложностью на 800 тысяч рублей.

Еще 3 декабря Анна Григорьева вынесла из банка в городе Ачинске, в котором она работала кассиром, 23 миллиона рублей. После этого Анна бесследно исчезла. Больше неделю женщину искали, и даже предполагали о ее возможной смерти, но спустя почти 2 недели она сама пришла с повинной. 30-летняя Анна полностью сотрудничает в расследовании преступления, утверждая о том, что ее шантажировали – поэтому пришлось пойти на преступление.

На данный момент версия с вымогательством понемногу расплывается в новых, более неоспоримых фактах.