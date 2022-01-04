Сегодня похоронили журналиста Егора Просвирнина

35-летний блогер и публицист был захоронен на Троекуровском кладбище неподалеку от места захоронения философа и писателя Константина Крылова.



Довольно известного в России журналиста знали хорошо в Сети интернет в связи с ведением сайта с радикально настроенной политической тематикой. Просвирнин возглавлял данный запрещенный в стране сайт.

Церемония прощания по погибшему Егору Просвирнину началась 4 января в 11 часов и продлилась несколько часов.

Напомним, что Егор Просвирнин выпал из окна своей квартиры 27 декабря. В этом съемном жилье мужчина проживал вместе со своей женой. Сразу после гибели журналиста, пресс-секретарь блогера заявлял о том, что это не может быть самоубийство. На данный момент ведется расследование, обстоятельства гибели и детали не известны общественности.

Позже пользователи в Сети интернет якобы нашли последние сообщения, отправленные Егором. В них он якобы признается в том, что совсем разочарован в своей спутнице жизни и что за все прожитые совместные годы он ее на самом деле хорошо не знал.

Хотя представители Просвирина сразу же опровергли эти послания, назвав это фейком.