Сегодня похоронили журналиста Егора Просвирнина
04.01.2022 21:58 / Происшествия / Прочли: 691 человек
Сегодня, 4 января 2022 года в Москве прощаются с журналистом Егором Просвирнином. Он трагически погиб за несколько дней до окончания 2021 года, выпав из окна многоквартирного дома. Провести в последний путь и проститься пришли родные, близкие и коллеги по работе.
35-летний блогер и публицист был захоронен на Троекуровском кладбище неподалеку от места захоронения философа и писателя Константина Крылова.
Довольно известного в России журналиста знали хорошо в Сети интернет в связи с ведением сайта с радикально настроенной политической тематикой. Просвирнин возглавлял данный запрещенный в стране сайт.
Церемония прощания по погибшему Егору Просвирнину началась 4 января в 11 часов и продлилась несколько часов.
Напомним, что Егор Просвирнин выпал из окна своей квартиры 27 декабря. В этом съемном жилье мужчина проживал вместе со своей женой. Сразу после гибели журналиста, пресс-секретарь блогера заявлял о том, что это не может быть самоубийство. На данный момент ведется расследование, обстоятельства гибели и детали не известны общественности.
Позже пользователи в Сети интернет якобы нашли последние сообщения, отправленные Егором. В них он якобы признается в том, что совсем разочарован в своей спутнице жизни и что за все прожитые совместные годы он ее на самом деле хорошо не знал.
Хотя представители Просвирина сразу же опровергли эти послания, назвав это фейком.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Агата Муцениеце появилась на совместных снимках с Павлом Прилучным
17.01.2022 21:36 / Интернет2020 год стал невероятно сложным для известной супружеской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. После обви...
Анастасия Костенко показала фигуру без ретуши во время отдыха на Мальдивах
16.01.2022 20:17 / ИнтернетМодель и многодетная мама Анастасия Костенко часто радует поклонников счастливыми семейными снимками. Публикац...
После открытия памятнику Борису Грачевскому вдова Екатерина Белоцерковская попала в больницу
16.01.2022 20:01 / ПроисшествияНесколько дней назад на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника в честь кинорежиссера и...
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь с днем рождения
16.01.2022 19:33 / СпортСегодня, 16 января знаменитая фигуристка Диана Дэвис, выступающая вместе в танцах на льду с Глебом Смолкиным, ...
Победительница конкурса Краса России Екатерина Вельмакина была избита в одном из столичных заведений
15.01.2022 21:47 / ПроисшествияПразднование старого Нового года для победительницы прошлогоднего конкурса «Краса России» Екатерины Вельмакино...
Александр Кержаков признался в царящей идиллии в своей семье
15.01.2022 21:17 / ИнтернетФутболист Александр Кержаков длительный период пребывал в поисках своей идеальной второй половинки после неуда...
Вячеслав Гришечкин сделал предложение своей молодой возлюбленной
15.01.2022 20:50 / ОбществоС началом 2022 года в СМИ поползли слухи о том, что между актером Вячеславом Гришечкиным и продюсером Дианой Б...
Сергей Шнуров станет отцом в четвёртый раз от Ольги Абрамовой
14.01.2022 21:24 / Шоу-бизнесПоявилась радостная новость – музыканту Сергею Шнурову Ольга Абрамова подарит четвёртого ребёнка для 48-летнег...
Жена покойного Михаила Зеленского Мила Рубинчик о смерти мужа
14.01.2022 20:56 / Происшествия11 января, в период семейного отдыха телеведущего со своей супругой Милой Рубинчик в Доминиканской Республике,...
Анна Дзюба представила публике свою сольную новинку
14.01.2022 20:24 / МузыкаВ конце 2021 года группа «ArtikϨAsti» праздновала свой 10-й юбилей существования группы. Ошеломительная ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар