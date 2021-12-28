В 2021 году Елена Валюшкина призналась в длительной борьбе с диагнозом бесплодие

Чтобы добиться изменения страшного вердикта артистка пошла на большие испытания: длительное и изнурительное лечение, ряд операций, а также процедуру ЭКО. Только во втором браке Елена Валюшкина испытала радость материнства. С супругом Александром Яцко у Елены Валюшкиной родилось двое детей: сын Василий и дочь Мария.

«Мне ставили диагноз – 100% бесплодие, лечение, много операций. Периодически приходилось пить таблетки, что-то прокалывать…К сожалению, не судьба тогда была…», - рассказала Елена Валюшкина Борису Корчевникову на передаче «Судьба человека».

Но, появление детей не укрепило брак Яцко и Валюшкиной. Актриса уверенна, что муж был ей неверен.





«Он и в браке со мной был активен. В конечном итоге все и рассыпалось…», - призналась заслуженная артистка России.

На данный момент 59-летняя Елена Викторовна находится в статусе холостячки и ее все устраивает, но не исключает возможности снова выйти замуж, если встретит настоящего достойного партнера.