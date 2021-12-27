Дима Билан откровенно признался в диагнозе, поставленном врачами
27.12.2021 13:34 / Шоу-бизнес / Прочли: 197 человек
На счету популярного российского артиста Димы Билана множество скандалов, связанных с его выходом на публику в нетрезвом виде. Однажды певец и вовсе позволил себе выйти на связь с подписчиками в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда Дима Билан сразу признался, что позволил себе немного выпить.
Как оказалось, 40-летний певец Дима Билан имеет серьезные проблемы в отношении злоупотребления алкоголем. Однако, Билан уверяет, что старается держать ситуацию под контролем.
«Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного!», - признался Дима Билан в интервью «Осторожно: Собчак».
«К сожалению, стоит признать, что у меня существует проблема в этом вопросе: я не могу остановиться, когда выпиваю. Мне кажется, не существует такой семьи, где нет такой проблемы. Да что там говорить, вся Европа пьет так».
Сам Билан признался, что столкнулся с этой проблемой четыре года назад, но запой происходит не чаще, чем 1 раз в два месяца.
«Вот единственный раз вышел в прямой эфир в таком состоянии. Я сделал это!», - шутит Дима.
С этой проблемой Дима Билан обращался к врачу, который и поставил диагноз – третья стадия алкоголизма.
«Теперь я врага знаю в лицо. Я борюсь с этой проблемой. Мне нравится побеждать!», - смело заявил исполнитель.
Младшая сестра певца очень волнуется за его здоровье, старается оказать максимальную поддержку в борьбе с алкоголизмом:
«В таком состоянии он мне не звонит, не знаю, что в этот момент. Сцена – это очень тяжело морально. Чем больше я сама выступаю, тем больше понимаю брата. Я не люблю алкоголь. Дима достаточно сильный человек, я надеюсь он сумеет побороть недуг», - отметила Анна.
Отметим, что сестра Димы Билана начала строить карьеру певицы и выступает на сцене под псевдонимом Otana.
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