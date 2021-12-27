Дима Билан откровенно признался в диагнозе, поставленном врачами

Как оказалось, 40-летний певец Дима Билан имеет серьезные проблемы в отношении злоупотребления алкоголем. Однако, Билан уверяет, что старается держать ситуацию под контролем.





«Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного!», - признался Дима Билан в интервью «Осторожно: Собчак».





«К сожалению, стоит признать, что у меня существует проблема в этом вопросе: я не могу остановиться, когда выпиваю. Мне кажется, не существует такой семьи, где нет такой проблемы. Да что там говорить, вся Европа пьет так».

Сам Билан признался, что столкнулся с этой проблемой четыре года назад, но запой происходит не чаще, чем 1 раз в два месяца.

«Вот единственный раз вышел в прямой эфир в таком состоянии. Я сделал это!», - шутит Дима.

С этой проблемой Дима Билан обращался к врачу, который и поставил диагноз – третья стадия алкоголизма.

«Теперь я врага знаю в лицо. Я борюсь с этой проблемой. Мне нравится побеждать!», - смело заявил исполнитель.

Младшая сестра певца очень волнуется за его здоровье, старается оказать максимальную поддержку в борьбе с алкоголизмом:

«В таком состоянии он мне не звонит, не знаю, что в этот момент. Сцена – это очень тяжело морально. Чем больше я сама выступаю, тем больше понимаю брата. Я не люблю алкоголь. Дима достаточно сильный человек, я надеюсь он сумеет побороть недуг», - отметила Анна.

Отметим, что сестра Димы Билана начала строить карьеру певицы и выступает на сцене под псевдонимом Otana.