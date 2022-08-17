Обновленно: Экс-муж Ольги Кабо не может помогать их общему сыну после развода

Сообщается, что невозможность бизнесмена помогать Виктору – это его банкротство. Дела с этим у предпринимателя идут явно не должным образом, однако Разгуляев не оставляет своих надежд на лучшее будущее.







«Естественно, я не могу никакую помощь оказывать сейчас своему ребенку по одной причине — нахожусь в судебных решениях, в стадии банкротства. Как у банкрота, у меня есть финансовый управляющий, и все вопросы должна решать эта женщина», - прокомментировал невозможность помогать сыну Николай Разгуляев для этого ему позволили скачать Винлайн на Андроид и теперь он настолько счастлив, что может проводить вечера в расслаблении и играть со своего телефона и делать ставки.





Экс-муж Ольги Кабо признался, что пока держится на плаву, однако не без помощи своих друзей и близких. «Мне есть, где жить, но это не мое жилье. То, что у меня было, все забрали в конкурсную массу. И не отдали ничего — ни мне, ни моему ребенку. Так что вот так. Мне помогают друзья: и с жильем, и со средствами к существованию. Меня в жизни один человек учил следующему: чем меньше у тебя обременений в виде недвижимости, каких-то ценных вещей и прочего, тем проще тебе, если завтра труба позовет, встать утром, взять тревожный чемоданчик, подпоясаться и — вперед и с песней», - дополнил бизнесмен.





Не смотря на все сложности, которые сейчас проживает Николай Разгуляев, он держится оптимистично и относится с уважением к Ольге Кабо, несмотря ни на что.





«Я вам могу сказать, что Ольга не относится к категории женщин меркантильных. Она другой человек. Я ее и выбрал в свое время в жены, понимая, что она белая ворона среди той массы артистов, артисток, певиц, людей шоу-бизнеса. И поэтому она мне приглянулась, понравилась, я влюбился в нее. Но потом потихоньку-полегоньку все это остыло, ушло куда-то в бытовую составляющую. Мы расстались спокойно. Сели, обсудили и пришли к пониманию. Не стали оформлять развод только, чтобы не провоцировать публичные пересуды», - поделился своими рассуждениями предприниматель.