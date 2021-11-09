Диетолог посоветовал четыре специи для снижения боли в суставах





Первой из четырех специй, положительно влияющих на организм, является куркума. Его активный ингредиент, куркумин, считают обезболивающим. "Куркумин блокирует воспалительные цитокины и ферменты в двух воспалительных путях", - посоветовал медик. Кайенский перец и другие сушеные чили помогают в борьбе с болями в суставах – снимают их. Этот вид перца содержит соединения, известные как капсаициноиды, обладающие противовоспалительными свойствами.

По словам эксперта, нужно включать в рацион больше корицы. «В ней коричный альдегид и коричная кислота, обе из которых обладают антиоксидантными свойствами, помогают угнетать повреждение клеток, вызванное свободными радикалами», — говорится в исследовании.

Еще один полезный элемент, имбирь, оказывает естественное противовоспалительное действие.



