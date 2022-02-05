Мерьем Узерли посетила закрытую вечеринку в столице
05.02.2022 19:10 / Общество / Прочли: 299 человек
После кинопроката турецкого сериала «Великолепный век» актриса Мерьем Узерли обрела невероятную популярность. Особенная жгуче-рыжая красавица полюбилась своим российским зрителям. В течении многих лет сериала повторяли в трансляции, а популярность молодой женщины только возрастала. На одной из недавних закрытых вечеринок можно было лишь еще раз в этом убедиться. Мерьем стала почетной ее гостьей.
4-го февраля 2022 года состоялась презентация нового косметического бренда в Особняке на Волхонке, на котором Мерьем Узерли была особым специальным гостем. Еще в 2021 года 38-летняя артистка стала бьюти-амбассадором косметической марки Dream Therapy. Данная косметическая линейка занимается разработкой инновационных средств по уходу за кожей. Также Узерли стала лицом новых разработанных ароматов для нее и для него.
Именно на презентацию нового парфюма от марки Dream Therapy Мерьем Узерли прилета частным образом в столицу, для российских поклонников это было полнейшей неожиданностью. Только просмотрев новый сторис в Instagram с подписью геолокации: Moscow, на которых девушке наносят макияж перед выходом на сцену, российские поклонники обо всем узнали.
В своей речи актриса призналась, что очень рада прилететь в страну, где проживает огромное количество ее фанатов. Девушка поблагодарила за теплый прием, после чего вечеринка перешла в атмосферу просто дружного общения. На вечеринке постарались создать аутентичную восточную атмосферу с угощениями в виде кофе по-турецки и всевозможными восточными сладостями.
Узерли общалась со всеми желающими на вечере, отвечала на самые различные вопросы: о воспитании дочерей, о карьере, о желаемых ролях в будущем и, конечно, о своей неувядающей красоте!
Напомним, что в ноябре 2021 года Мерьем Узерли прилетала в Москву для принятия участия в рекламной съемке нового парфюма от косметической компании Faberlic. Тогда вместе с ней в рекламных съемках принимал участие модель Алим Хоконов (начинающий актер, модель в рекламных компаниях из Кабардино-Балкарии).
А в апреле 2021 года Мерьем прилетела в Москву для участия в Московском Международном кинофестивале. Тогда в числе кинолент для просмотра была представлена лента с ее участием.
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