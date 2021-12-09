Андрей Данилко встретит Новый год в ОАЭ: выступит на закрытой вечеринке несмотря на болезнь

Певец, народный артист далеко не на каждое мероприятие согласится, для многих заполучить заветное положительное решение на приглашение – это большая удача. Ведь он может отказать даже на самый большой предложенный гонорар, а также любой не выполненный пункт в списке райдера артиста.

За многие годы творчества Верка Сердючка заработала колоссальные гонорары, смогла побывать практически во всех странах мира, даже на несколько лет выпала из мира шоу-бизнеса, оставив грудастный образ блистать только на самых редких закрытых вечеринках, лишь изредка появляясь на крупных мероприятиях страны.

Так, Андрей Данилко встретит Новый 2022 год в отеле Raffles The Palm в Дубае в рамках фестиваля – «Big Art Festival». Верка Сердючка выйдет на сцену сразу же после боя курантов, как только наступит новый год.

«Договариваться пришлось за 1,5 года до мероприятия. Признаюсь честно, оно того стоило – ведь на Новый год лучше, чем Верка Сердючка артиста просто не сыскать! Гости очень довольны, как только он выходит на сцену – никого уже не усадить, все находятся на танцполе», - признался организатор фестиваля Максим Берин.

Но, последние несколько лет в Сети интернет распространяется информация о том, что артист серьезно болен. Хотя и сам артист признавал, что борется с болезнью, из-за которой сильно прибавил в весе, а также перепутал день с ночью. Его директор все списывал на гормональный сбой, а также плотный рабочий график.

Сам же организатор концерта в Дубае отреагировал резко на тему болезни Данилка, сказав, что не видел медицинской карточки приглашенного гостя:

«Я жалоб от артиста не слышал. Он находится в прекрасном настроении, бодром расположении духа, а мы с нетерпением ждем его приезда в отель на Big Art Festival.

Относительно требований: оказалось, что они у Данилка скромные, это перелет бизнес-классом, 5-звездочный отель с номером повышенной комфортности. Кроме того, ему было предложено потом отдохнуть несколько дней, на что артист охотно согласился. Стоимость выступления не афишируется, но организатор описал только так: «Это очень дорого!»

Гостям данного мероприятия билеты обойдутся примерно в 2-3 тысячи евро. Все посетители смогут отведать за такие деньги гала-ужин с напитками, а также увидеть еще одно выступление – от коллектива «Иванушки International».