Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вместе посетили вечеринку Бейонсе

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид продолжили слухи о потенциальном романе в воскресенье (12 марта), посетив вечеринку Бейонсе и Джей-Зи после вручения Оскара в Chateau Marmot. На фотографиях, опубликованных изданием Daily Mail , 48-летний Лео и 27-летняя Джиджи присутствовали на мероприятии по отдельности, модель была одета в серебристое платье-комбинацию с дерзко высоким разрезом для ног. Лео выбрал полностью черный наряд, который дополнил черной маской для лица. Хотя фотографы не запечатлели взаимодействие звезды фильма «Однажды в Голливуде» и Джиджи, одновременное нахождение в одном и том же месте всегда будет продолжать подпитывать слухи о романе между ними.





Сообщается, что за несколько дней до вручения Оскара Лео и Джиджи повеселились на вечеринке Даррена Дзенсиола и Ричи Акивы перед «Оскаром» в пятницу, 10 марта. Сообщается, что эти двое были «спрятаны в палатке» во время празднования перед Оскаром, но издание PEOPLE сообщает, что между ними не было абсолютно никакой романтики. Однако в отчете утверждалось, что Лео и Джиджи «были вместе почти всю ночь и едва сдвинулись со своего места». У PEOPLE был второй источник, который сказал, что эти двое тусовались «в группе из более чем дюжины человек в VIP-секции», так что это было не так интимно, как предполагалось.





Ближе к концу февраля Лео и Джиджи спровоцировали слухи о романе, поужинав в одном ресторане в Милане. Очевидцы рассказали TMZ, что они якобы сидели вместе в Casa Cipriani, пока фанаты не узнали их обоих. Вскоре после этого они по отдельности вышли из закусочной.





Впервые об этой связи Джиджи-Лео публике стало известно в сентябре 2022 года, когда издание PEOPLE утверждали, что эти двое «знакомятся друг с другом» и что Лео «определенно заинтересован в отношении Джиджи». Хотя они официально не «встречались», Лео и Джиджи несколько раз были замечены вместе после этого первоначального сообщения. Они оба посетили одну и ту же вечеринку в честь Хэллоуина Circoloco и оба были замечены на мероприятии Недели моды в Милане.





«Они иногда пересекаются, встречаются, но между ними вообще нет ничего серьезного», — сказал источник изданию HollywoodLife в декабре. Другой инсайдер отмечает, что Джиджи считала Лео «отличным парнем», но не была готова становиться его партнершей.

«Она наслаждается общением, случайными встречами, которые у них сейчас есть». Даже если из этого ничего не выйдет, инсайдер сообщил, что Джиджи все равно хотела бы «сохранить дружбу» с голливудским сердцеедом.





Фото публикации: соц. сети leonardodicaprio.