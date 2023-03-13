Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вместе посетили вечеринку Бейонсе

Рейтинг: 2.3/5 (21 голосов)

Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вместе посетили вечеринку Бейонсе

13.03.2023 22:07 / Шоу-бизнес / Прочли: 748 человек

Вскоре после того, как Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид, как сообщается, «тусовались» на вечеринке перед «Оскаром», они продолжили слухи об отношениях, устроив вечеринку Джей-Зи и Бейонсе на «Оскаре».

   Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид продолжили слухи о потенциальном романе в воскресенье (12 марта), посетив вечеринку Бейонсе и Джей-Зи после вручения Оскара в Chateau Marmot. На фотографиях, опубликованных изданием Daily Mail, 48-летний Лео и 27-летняя Джиджи присутствовали на мероприятии по отдельности, модель была одета в серебристое платье-комбинацию с дерзко высоким разрезом для ног. Лео выбрал полностью черный наряд, который дополнил черной маской для лица. Хотя фотографы не запечатлели взаимодействие звезды фильма «Однажды в Голливуде» и Джиджи, одновременное нахождение в одном и том же месте всегда будет продолжать подпитывать слухи о романе между ними.

   Сообщается, что за несколько дней до вручения Оскара Лео и Джиджи повеселились на вечеринке Даррена Дзенсиола и Ричи Акивы перед «Оскаром» в пятницу, 10 марта. Сообщается, что эти двое были «спрятаны в палатке» во время празднования перед Оскаром, но издание PEOPLE сообщает, что между ними не было абсолютно никакой романтики. Однако в отчете утверждалось, что Лео и Джиджи «были вместе почти всю ночь и едва сдвинулись со своего места». У PEOPLE был второй источник, который сказал, что эти двое тусовались «в группе из более чем дюжины человек в VIP-секции», так что это было не так интимно, как предполагалось.

   Ближе к концу февраля Лео и Джиджи спровоцировали слухи о романе, поужинав в одном ресторане в Милане. Очевидцы рассказали TMZ, что они якобы сидели вместе в Casa Cipriani, пока фанаты не узнали их обоих. Вскоре после этого они по отдельности вышли из закусочной.

  Впервые об этой связи Джиджи-Лео публике стало известно в сентябре 2022 года, когда издание PEOPLE утверждали, что эти двое «знакомятся друг с другом» и что Лео «определенно заинтересован в отношении Джиджи». Хотя они официально не «встречались», Лео и Джиджи несколько раз были замечены вместе после этого первоначального сообщения. Они оба посетили одну и ту же вечеринку в честь Хэллоуина Circoloco и оба были замечены на мероприятии Недели моды в Милане.

  «Они иногда пересекаются, встречаются, но между ними вообще нет ничего серьезного», — сказал источник изданию HollywoodLife в декабре. Другой инсайдер отмечает, что Джиджи считала Лео «отличным парнем», но не была готова становиться его партнершей. 
«Она наслаждается общением, случайными встречами, которые у них сейчас есть». Даже если из этого ничего не выйдет, инсайдер сообщил, что Джиджи все равно хотела бы «сохранить дружбу» с голливудским сердцеедом.

Фото публикации: соц. сети leonardodicaprio.

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Актер театра Артур Шувалов порезал себе вены прямо на сценеАктер театра Артур Шувалов порезал себе вены прямо на сцене
29.03.2023 19:29 / Происшествия
Актер театра имени Н.А. Бестужева в Улан-Удэ Артур Шувалов порезал себе вены прямо на сцене перед обескураженн...
У Марка Цукерберга родился третий ребенокУ Марка Цукерберга родился третий ребенок
27.03.2023 18:56 / В мире
У пары Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан уже подрастает две дочери: Августа и Максима. На этот раз сно...
У Марка Цукерберга родился третий ребенокУ Марка Цукерберга родился третий ребенок
24.03.2023 19:44 / В мире
У пары Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан уже подрастает две дочери: Августа и Максима. На этот раз сно...
Фильм «Зона искупления» о бойцах ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных опубликован в СетиФильм «Зона искупления» о бойцах ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных опубликован в Сети
24.03.2023 17:46 / Политика
Автором проекта выступил Андрей Ященко, режиссером — Владислав Рытков....
Елена Блиновская обеспеченна, но родственникам помогать не спешит!Елена Блиновская обеспеченна, но родственникам помогать не спешит!
23.03.2023 21:09 / Шоу-бизнес
Основательница марафона желаний Елена Блиновская нажила на своем онлайн-продукте большое состояние. Девуш...
Жители центральноафриканской столицы организовали митинг в поддержку России и ЧВК «Вагнер»Жители центральноафриканской столицы организовали митинг в поддержку России и ЧВК «Вагнер»
23.03.2023 11:08 / Политика
Сотни жителей центральноафриканской столицы Банги организовали акцию в поддержку российских инструкторов. ...
Дочь Оксаны Самойловой и Джигана избили в школеДочь Оксаны Самойловой и Джигана избили в школе
22.03.2023 20:22 / Происшествия
Оксана Самойлова рассказала о неприятной истории, которая произошла в школе с ее 11-летней дочерью Ариелой. На...
Дочь Оксаны Самойловой и Джигана избили в школеФеномен ЧВК «Вагнер»: как «Оркестр» бросает вызов всесилию коррумпированных элит Запада
22.03.2023 17:34 / Политика
Время публикации новости: 22.03.2023 17:49             ...
Белла Хадид отпраздновала «5 месяцев без алкоголя»Белла Хадид отпраздновала «5 месяцев без алкоголя»
21.03.2023 20:18 / В мире
После того, как Белла Хадид ранее сократила потребление алкоголя, она сообщила, что теперь она уже пять месяце...
Вупи Голдберг сделали операцию на глазах: фирменный образ с очками в прошлом!Вупи Голдберг сделали операцию на глазах: фирменный образ с очками в прошлом!
20.03.2023 21:34 / В мире
Комик рассказала, что теперь она может читать без очков после новой операции по замене линз в глазу....


Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2021 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100