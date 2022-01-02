Ирина Хакамада осталась с долгами мужа после его смерти

Еще при жизни супруга политик не смущаясь признавалась в том, что их отношения с супругом являются свободными. Ирина прощала бесконечные измены супруга, пыталась жить как самая обычная семья ради совместной дочери Марии.

«Что произошло у меня в этом году? У меня умер муж. Мы прожили 25 лет. Вместе с долгами. С другой стороны, мы были очень веселыми, находились на одной позитивной волне. Повезло, что у нас были свободные отношения, поэтому произошедшее воспринимается не так трагично. Не умер он у меня на руках. Но поначалу было горе-горе… Друзья были со мной каждую секунду, развлекали, таскали по всяким тусовкам», - призналась Ирина Хакамада в интервью Наталье Синдеевой на YouTube-шоу.

Всего Ирина Хакамада была замужем четырежды, впервые она вышла замуж в 18 лет.

О потери супруга Ирина Хакамада высказалась так:

«Я впервые оказалась одна, и вы знаете, это как родиться заново. Я вдруг поняла, что ни за кого, кроме дочери больше не отвечаю. С меня свалился такой груз, потому что мой прекрасный груз был как второй ребенок в семье. Я тащила на себе двоих детей. Муж ушел красиво, весело. Думаю, он счастлив. Когда-нибудь мы встретимся», - призналась политик.

Со слов Ирины Хакамады, дочь пережила смерть отца относительно спокойно. Поначалу она плакала, потом было уже легче.

«Фото отца она убрала, потому что не может на них спокойно смотреть. Я сказала: «Да, конечно. Я понимаю тебя, доченька!», - призналась Ирина Муцуовна.