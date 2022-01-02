Ирина Хакамада осталась с долгами мужа после его смерти
02.01.2022 13:49 / Общество / Прочли: 333 человек
Прошло всего три месяца с тех пор, как Ирина Хакамада овдовела. После смерти супруга Владимира Сиротинского 66-летний политический деятель осталась с большими долгами, но несмотря ни на что женщина не планирует терять оптимизма.
Еще при жизни супруга политик не смущаясь признавалась в том, что их отношения с супругом являются свободными. Ирина прощала бесконечные измены супруга, пыталась жить как самая обычная семья ради совместной дочери Марии.
«Что произошло у меня в этом году? У меня умер муж. Мы прожили 25 лет. Вместе с долгами. С другой стороны, мы были очень веселыми, находились на одной позитивной волне. Повезло, что у нас были свободные отношения, поэтому произошедшее воспринимается не так трагично. Не умер он у меня на руках. Но поначалу было горе-горе… Друзья были со мной каждую секунду, развлекали, таскали по всяким тусовкам», - призналась Ирина Хакамада в интервью Наталье Синдеевой на YouTube-шоу.
Всего Ирина Хакамада была замужем четырежды, впервые она вышла замуж в 18 лет.
О потери супруга Ирина Хакамада высказалась так:
«Я впервые оказалась одна, и вы знаете, это как родиться заново. Я вдруг поняла, что ни за кого, кроме дочери больше не отвечаю. С меня свалился такой груз, потому что мой прекрасный груз был как второй ребенок в семье. Я тащила на себе двоих детей. Муж ушел красиво, весело. Думаю, он счастлив. Когда-нибудь мы встретимся», - призналась политик.
Со слов Ирины Хакамады, дочь пережила смерть отца относительно спокойно. Поначалу она плакала, потом было уже легче.
«Фото отца она убрала, потому что не может на них спокойно смотреть. Я сказала: «Да, конечно. Я понимаю тебя, доченька!», - призналась Ирина Муцуовна.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Саша Савельева упала со снегохода на зимнем курорте
05.01.2022 20:54 / ПроисшествияРоссийская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева сильно пострадала во время активного от...
4 января в Костроме жестоко убили 5-летнюю девочку
05.01.2022 20:40 / ПроисшествияВчера, 4 января 2022 года в Костроме произошла жуткая трагедия. Весь день город переживал за судьбу маленькой ...
Сегодня похоронили журналиста Егора Просвирнина
04.01.2022 21:58 / ПроисшествияСегодня, 4 января 2022 года в Москве прощаются с журналистом Егором Просвирнином. Он трагически погиб за неско...
Анастасия Волочкова улетела отдыхать с одним из участников шоу «Давай поженимся»
04.01.2022 21:43 / Шоу-бизнесБалерина Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Давай поженимся» в качестве приглашенного гостя. В этом вы...
Полина Гагарина напугала поклонников своей худобой
04.01.2022 19:49 / Шоу-бизнесПевица Полина Гагарина отправилась отмечать новогодние и рождественские праздники в жаркие страны, как и больш...
В 2022 году Многие Звезды российского шоу-бизнеса уехали из заснеженной столицы отдыхать за границу
04.01.2022 10:53 / Шоу-бизнесМногие звезды российского шоу-бизнеса решили на новогодние праздники отправиться подальше от заснеженной столи...
Скончался Игорь Богданов, который пережил своего брата-близнеца всего на 6 дней
04.01.2022 10:30 / ПроисшествияШироко известный на Западе ведущий, а также звезда мемов в Сети интернет Игорь Богданов умер спустя несколько ...
Регина Колупаева из шоу «Пацанки» напала с ножом на свою мать
03.01.2022 20:21 / КриминалНовогодние праздники не для всех прошли с бенгальскими огнями и трепетными загадываниями желаний за дружным се...
В 2022 году Елена Блиновская дала интервью Ксении Собчак после обвинений в шарлатанстве ее курсов
03.01.2022 20:04 / ИнтернетПосле интервью известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак с известным коучем Еленой Блиновской, которое...
Анна Дзюба ушла из группы Artik и Asti и оставила себе свой псевдоним
03.01.2022 14:15 / МузыкаОдним из самых, пожалуй, главных разочарований уходящего 2021 года в музыкальной индустрии – является распад с...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар