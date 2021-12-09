Ирина Агибалова защищает мужа от критики хейтеров
09.12.2021 15:14 / Общество / Прочли: 316 человек
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова часто публикует фотографии, на которых присутствует ее супруг. Мужа Ирины каждый раз критикуют хейтеры в социальных сетях. Основная причина полемики: недоброжелатели считают, что Ирина не считается с мнением своего мужа, а также ущемляет его и принижает.
Ирина считает, что не собирается давить на супруга, чтобы он старался выглядеть для подписчиков более презентабельно.
«Я ведь очень добрый и позитивный человек, но такая настойчивая бестактность весьма раздражает. Я всегда сперва отвечу тактично, но часто так не помогает. Вот один пример из разряда бестактностей: «Сделайте мужу зубы! Вот себе же сделали?» После такого хочется добраться до мозга, отправляющего такое послание и спросить в ответ: «Вот, а вы своего мужа «идеального» видели? Везде ли вы его, как бычка, водите на веревочке? И он вас беспрекословно слушается!?», - сетовала Ирина Агибалова.
«Он не имеет права голоса!? Как такое только в голову приходит! Я мол, себя одела шикарно, сделала прическу, сходила к стоматологу. А ему этого всего не сделала и на прогулку не сводила. Юра категорически отказывается от походов к стоматологу и с ужасом смотрит на мои походы к врачу. Поход на стрижку – это всегда с таким сопротивлением, можно сказать с насилием. А одеваться гламурно вообще считает не мужским делом!», - оправдалась Ирина.
Стоит отметить, брак Ирины и Юрия длится уже не один десяток лет и, скорее всего, никакая критика в Сети интернет не разрушит идиллию в их отношениях.
«Я вырастила 3 детей, водила их в парикмахерскую, одевала, водила по врачам. А с мужем такого делать не собираюсь. Он взрослый человек и вправе сам решать, как ему выглядеть. Его право жить так, как ему комфортно я уважаю и принимаю! Всем добра и чуточку такта в общении с другими людьми!», -подытожила 57-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина.
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