Как купить новостройку в Москве в рассрочку?
Не каждый покупатель столичной недвижимости располагает необходимой денежной суммой для оплаты жилья в новостройке. В такой ситуации на помощь приходит рассрочка. Подробно в статье.
Далеко не каждый покупатель столичной недвижимости располагает необходимой денежной суммой для оплаты жилья в новостройке. В такой ситуации на помощь приходит рассрочка, которая предоставляется застройщиками Москвы. В отличие от ипотеки, она может оформляться без процентов, поэтому для некоторых будущих новоселов является единственным способом улучшения жилищных условий.
Кто пользуется рассрочкой
Рассрочки обычно предоставляются в новостройках класса «комфорт» и «бизнес». Реже такие предложения можно встретить в премиальном сегменте. Также они не пользуются особым успехом в жилых комплексах класса «эконом», поскольку требуют выплаты за относительно короткий период. Основными покупателями жилых помещений в рассрочку являются:
- продавцы жилья на вторичном рынке (люди продают свою старую квартиру и хотят купить новую, но не имеют достаточно средств для разового расчета за новостройку);
- покупатели, которые не могут оплатить квадратные метры сразу, но рассчитывают на получение крупной суммы в ближайшее время:
- держатели инвестиционных, брокерских или депозитных счетов (деньги есть, но не хочется их снимать, чтобы не потерять проценты).
Условия предоставления
Как показывает статистика, рассрочка выдается в более 50 % столичных новостроек. Чтобы подыскать варианты с наиболее приемлемыми условиями продажи, можно воспользоваться сайтом https://avaho.ru/novostroyka/moskva/. Традиционно рассрочку предоставляют строительные компании, поэтому программы ее выдачи разрабатываются индивидуально для каждого дома. В целом отсрочки платежей возможны на следующих условиях:
- возможность бронирования жилья по фиксированной стоимости;
- выплата задолженности до сдачи новостройки;
- выдача под определенную процентную ставку или без процентов (в первом случае выдается на продолжительный срок до 2–3 лет, во втором – в среднем до 1 года);
- внесение первоначального взноса (в размере 50–70% для беспроцентных рассрочек и от 30 % для остальных).
Оформление сделки осуществляется с учетом нововведений относительно эскроу-счетов. Сначала обе стороны согласовывают рассрочку, затем подписывают договор, а далее покупатель переводит деньги на эскроу-счет в банке в соответствии с согласованным графиком. Когда на счету появляется полная сумма выплат, обязательства будущего новосела считаются выполненными.
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