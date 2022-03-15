Как купить новостройку в Москве в рассрочку?

Далеко не каждый покупатель столичной недвижимости располагает необходимой денежной суммой для оплаты жилья в новостройке. В такой ситуации на помощь приходит рассрочка, которая предоставляется застройщиками Москвы. В отличие от ипотеки, она может оформляться без процентов, поэтому для некоторых будущих новоселов является единственным способом улучшения жилищных условий.













Кто пользуется рассрочкой





Рассрочки обычно предоставляются в новостройках класса «комфорт» и «бизнес». Реже такие предложения можно встретить в премиальном сегменте. Также они не пользуются особым успехом в жилых комплексах класса «эконом», поскольку требуют выплаты за относительно короткий период. Основными покупателями жилых помещений в рассрочку являются:









продавцы жилья на вторичном рынке (люди продают свою старую квартиру и хотят купить новую, но не имеют достаточно средств для разового расчета за новостройку);

покупатели, которые не могут оплатить квадратные метры сразу, но рассчитывают на получение крупной суммы в ближайшее время:

держатели инвестиционных, брокерских или депозитных счетов (деньги есть, но не хочется их снимать, чтобы не потерять проценты).









Условия предоставления





Как показывает статистика, рассрочка выдается в более 50 % столичных новостроек. Чтобы подыскать варианты с наиболее приемлемыми условиями продажи, можно воспользоваться сайтом https://avaho.ru/novostroyka/moskva/ . Традиционно рассрочку предоставляют строительные компании, поэтому программы ее выдачи разрабатываются индивидуально для каждого дома. В целом отсрочки платежей возможны на следующих условиях:

возможность бронирования жилья по фиксированной стоимости;

выплата задолженности до сдачи новостройки;



выдача под определенную процентную ставку или без процентов (в первом случае выдается на продолжительный срок до 2–3 лет, во втором – в среднем до 1 года);

внесение первоначального взноса (в размере 50–70% для беспроцентных рассрочек и от 30 % для остальных).









Оформление сделки осуществляется с учетом нововведений относительно эскроу-счетов. Сначала обе стороны согласовывают рассрочку, затем подписывают договор, а далее покупатель переводит деньги на эскроу-счет в банке в соответствии с согласованным графиком. Когда на счету появляется полная сумма выплат, обязательства будущего новосела считаются выполненными.



