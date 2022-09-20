В ДТП погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
20.09.2022 18:58 / Происшествия / Прочли: 995 человек
Сегодня днем произошло ДТП со смертельным исходом в Ярославской области. Как оказалось при столкновении с фурой на встречной полосе погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Все произошло на 201-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Ярославской области.
Детали происшествия выясняют правоохранительные органы. На данный момент известно, что вместе с актером погиб и водитель иномарки. Пользователи в сети интернет поспешили отправить соболезнования родным и близким 56-летнего Сергея Пускепалиса.
«Погиб Сергей Пускепалис. Товарищ и большой актер», — поделился в личном блоге журналист Антон Красовский. В шоке от трагического известия Маргарита Симоньян. «Ох, Сережа Пускепалис, дружище! Как же так, как же так! Слов нет...» — написала она в своем Telegram-канале.
Видео момента смертельной аварии уже распространилось в сети интернет, в частности в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как автомобиль иномарки с 56-летним Сергеем Пускепалисом задевает сперва один грузовик, после чего вылетает на встречную полосу и врезается в другую фуру. Машину смяло до такой степени, что ни у актера, ни у водителя шансов выжить не было – машина сложилась пополам. В результате столкновения иномарки с грузовиком Сергея выбросило из авто, а водителя пришлось вырезать специальной техникой. Актер и режиссер направлялся в сторону Донбасса для доставки гуманитарной помощи для батальона «Болт».
Напомним, что актер был женат дважды. Его вторая супруга стала женщина по имени Елена, которая далека от мира кино и телевидения. У пары родился сын Глеб в 1993 году, который пошел по стопам отца. Наследник окончил Российскую академию театрального искусства.
Стоит отметить, что заслуженный артист России негативно относился к движению «чайлдфри» и всячески поддерживал институт семьи, защищая традиционные формы семей:
«Это путь в никуда. Потому что все равно самое главное, мне кажется, для женщины — это родить. Ну а для чего, в принципе, женщина-то? Первая обязанность женщины родить — все. Если не любит никого и не от кого родить, значит, не женщина. Если ее не любят, тоже не женщина, надо так сделать, чтобы ее полюбили. Говорят, женщина, родившая сразу в раю. Все остальное: образование, учеба — ради Бога, но только если это включено в главную ее задачу — родить. Она так устроена», — рассуждал артист в одном из интервью.
Роль, которая сделала популярной актера – была первая роль анестезиолога в фильме «Простые вещи». Второй успешной ролью является роль полярника Гулыбина в фильме «Как я провел этим летом». После этой роль Сергей Пускепалис получил всеобщее признание и премию «Серебряного медведя».
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