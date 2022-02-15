Даню Милохина избили в самом центре столицы

Оказывается, 20-летний Даня Милохин стал участником аварии и его единственным потерпевшим. Оказывается, на Даню наехал велосипедист, который врезался в звезду при пересечении участка дороги перед ТРК «Атриумом» на Земляном Валу в самом центре Москвы. Удар был такой силы, что Даня Милохин упал и сильно ударился височной частью об асфальт.

Несколько минут он обездвижено лежал рядом со своим дорогим авто, пока это зрелище не увидел водитель и не поспешил оказать помощь своему звездному пассажиру. Вместе с водителем велосипеда, который не скрывался, а пытался оказать помощь Дане Милохину вместе с водителем. Вместе с очевидцами данного события все вместе уговаривали Даню вызвать скорую, но он категорически отказался от этой затеи.

Как видно на видео, вначале Даня настолько не понимает, что происходит вокруг и шокирован, что даже не может самостоятельно войти в салон своего «Майбаха», но уже спустя некоторый промежуток времени он уже делал множество селфи и показывал подписчикам результаты своего столкновения с велосипедистом.

Многие посчитали данное событие за обыкновенный хайп, но некоторые пожелали здоровья своему кумиру и предлагали оказать всяческую помощь.