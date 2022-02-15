Даню Милохина избили в самом центре столицы
15.02.2022 21:11 / Происшествия / Прочли: 647 человек
Огромная армия поклонников в недоумении от случившегося, в самом центре Москвы напали и изуродовали лицо популярную личность в социальной сети TikTok Даню Милохина. Что же произошло? При каких обстоятельствах такое случилось?
Оказывается, 20-летний Даня Милохин стал участником аварии и его единственным потерпевшим. Оказывается, на Даню наехал велосипедист, который врезался в звезду при пересечении участка дороги перед ТРК «Атриумом» на Земляном Валу в самом центре Москвы. Удар был такой силы, что Даня Милохин упал и сильно ударился височной частью об асфальт.
Несколько минут он обездвижено лежал рядом со своим дорогим авто, пока это зрелище не увидел водитель и не поспешил оказать помощь своему звездному пассажиру. Вместе с водителем велосипеда, который не скрывался, а пытался оказать помощь Дане Милохину вместе с водителем. Вместе с очевидцами данного события все вместе уговаривали Даню вызвать скорую, но он категорически отказался от этой затеи.
Как видно на видео, вначале Даня настолько не понимает, что происходит вокруг и шокирован, что даже не может самостоятельно войти в салон своего «Майбаха», но уже спустя некоторый промежуток времени он уже делал множество селфи и показывал подписчикам результаты своего столкновения с велосипедистом.
Многие посчитали данное событие за обыкновенный хайп, но некоторые пожелали здоровья своему кумиру и предлагали оказать всяческую помощь.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Ольга Орлова не стала молчать и встала на защиту Ксении Бородиной
17.02.2022 22:27 / Шоу-бизнесВ громкий конфликт между бывшими коллегами Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной вмешалась и нынешняя ведущая реа...
Обновленно Ольга Бузова во время работы в реалити-шоу унижала Влада Кадони
16.02.2022 20:13 / Шоу-бизнесНекоторое время многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» были уверенны в том, что между Владом Кадони и Ольгой Бу...
Дарья Донцова призналась в своем новом испытании, связанным со здоровьем
16.02.2022 18:21 / ПроисшествияПисательница Дарья Донцова никогда не скрывала от своих почитателей факт того, что она многие годы боролась с ...
Как быстро получить микрозайм на банковскую карту
16.02.2022 18:13 / ЭкономикаСейчас каждый человек сможет справиться с финансовыми проблемами. Если срочно нужны деньги, то потребуется про...
Певица Mary Gu призналась о множестве лет, проведенных в токсичных отношениях
16.02.2022 15:55 / Шоу-бизнесНа канале «Суббота!» стартовала премьера сериала «Моя любимая Страшко». Певица Mary Gu подготовила для всех фа...
Самочувствие Валерия Николаева, который сейчас пребывает в психиатрической больнице
15.02.2022 14:58 / ПроисшествияПеред тем, как попасть в клинику актер Валерий Николаев попал в СИЗО, где он проявил свое агрессивное поведени...
Судьба дальнейшего участия на Олимпийских играх в Пекине Камилы Валиевой уже решена
14.02.2022 22:16 / СпортСегодня утром 14 февраля судья Спортивного арбитражного суда объявил решение относительно дальнейшего участия ...
Фигуристка Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе
13.02.2022 20:48 / Спорт15-летней Камиле Валиевой приходится очень нелегко, ведь сегодня решится будет ли она продолжать соревнования ...
Пластический хирург откровенно о внешности Веры Алентовой и лопнувшем грудном имплантате Леры Кудрявцевой
13.02.2022 20:31 / ИнтернетМногие звезды российского шоу-бизнеса не скрывают того факта, что все они в той или иной степени прибегали к п...
Канье Уэст выпустил плакат с именами и фото друзей, а также своих нынешних врагов
13.02.2022 20:02 / В миреКанье Уэст также сослался на свою давнюю вражду с Тейлор Свифт на постере, а также на свою недавнюю драму с Би...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар