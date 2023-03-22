Дочь Оксаны Самойловой и Джигана избили в школе
22.03.2023 20:22 / Происшествия / Прочли: 289 человек
Оксана Самойлова рассказала о неприятной истории, которая произошла в школе с ее 11-летней дочерью Ариелой. На нее напал ученик из другого класса, сама же мать находится в глубочайшем шоке от произошедшего.
Согласно информации от самой Оксаны, инцидент произошел вчера в школе. Разозленная мать едва смогла себя взять в руки, чтобы поговорить с учителями и выяснить все обстоятельства.
«Моя дочь Ариела рассказывает: «Меня избили в школе!». Я сейчас Вам это рассказываю, а у самой до сих пор мурашки по коже бегут. Начинаю выяснять, что к чему. Оказывается, ее побил мальчик…Мальчик избил девочку!!! В школе! Ариела никогда никого не оскорбляет и не обижает. Там случилась какая-то неприятная история, мальчик подумал это она и решил ее ударить. Вы даже не представляете, какие эмоции мне пришлось пережить, когда я это все услышала от нее. Это просто какой-то животный инстинкт», - поделилась модель со своими подписчиками.
Самойлова больше подробностей инцидента не рассказывала, но добавила, что ей удалось уладить конфликт. О нынешнем состоянии 11-летней Ариелы Самойлова также не разглашала.
«Осадочек остался конкретный!», - сетовала в сети интернет модель.
Напомним, что у пары Джигана и Оксаны Осамойлова подрастает четверо детей. 11-летняя Ариела – старшая дочь пары, первенец, а также 8-летняя Лея, 5-летняя Майя и 3-летний Давид.
Фото публикации: соц. сети модели Оксаны Самойловой.
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