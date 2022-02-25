Даня Милохин назвал самое необычное место, где у него произошло интимное сближение

Многие пользователи критикуют Даню Милохина за незамысловатый контент, но многие его любят за неподдельную искренность. Как не крути, но успех Милохина очевиден: простой парень из детского дома завоевывает ошеломительную популярность на всю страну и не только, получая не только бешеное количество лайков, но и миллионы рублей. Такой резкий взлет недоумевает многих хейтеров, но Даня старается не обращать внимания, а просто делать то, что любит больше всего на свете.

Многие публичные люди часто уходят от вопросов на интимные темы, но Даня Милохин отвечает на них искренне и довольно спокойно. А самое главное, честно и откровенно, что весьма обескураживает, каким бы постыдным не был данный вопрос. Так, на вопрос о самом интересном месте для сексуальных утех с партнершей Даня ответил, что ним оказался – туалет кофейни. Правда, блогер не захотел рассказывать с кем же это провел чрезвычайно запоминающиеся минуты своей жизни.

О своей первой любви Даня признался, что это произошло в детском лагере. Тогда он даже посвятил своей возлюбленной песню:

«Я тебя люблю так сердечно, эта любовь останется навечно. Я тебя никогда не забуду, я тебя любить всегда буду».





Однако сейчас сердце Дани Милохино не заполнено светлыми чувствами, он говорит о том, что для него самым близким остается лишь он сам.

Ранее Милохин признавался в том, что его первый сексуальный опыт произошел в 18 лет. Он об этом вспоминает, как о довольно грустном и неудачном опыте. Также он признался, что, когда жил в Краснодаре – у него был опыт пребывания в одной постели с двумя девушками. Правда, этот опыт ограничился одними лишь поцелуями.