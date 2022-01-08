Даня Милохин игнорирует сообщения от матери
08.01.2022 21:18 / Интернет / Прочли: 760 человек
В начале года журналисты Первого канала нашли родных родителей Дани и Ильи Милохина. Но, в отличии Ильи, который был рад встрече и знакомству с биологическими родителями, Даня Милохин категорически отказался знакомиться с ними. Спустя время лишь Ксении Собчак удалось уговорить Даню Милохина изменить свое решение. Правда, для этого ей пришлось применить свою хитрость.
Популярная звезда TikTok и рэп-исполнитель согласился на встречу с родными на шоу «Док-ток», транслирующийся на Первом канале. Не о чем не догадывавшийся Даня Милохин даже и не знал, что спустя несколько минут выйдет на связь с родителями. Ведущая шоу-программы Ксения Собчак схитрила и не предупредила о грядущей встрече популярной интернет-личности.
«Собчак из тех людей, кто видит в любом перед собой человеке то, что тот тщательно скрывает! Она точечно давит на это и выводит на эмоции…В итоге ее все обсирают: мол, она злая, выносит все на публику. Но, я не обиделся лишь потому, что она реально не хотела меня топить», - позже прокомментировал ситуацию блогер.
Блогер благодарен ведущей за то, что она не пригласила родителей на очную встречу:
«Она спросила: «Даня, ты хочешь, чтобы они приехали в студию? Я ответил: «Нет!» Даже после съемок не виделись, они сидели в гримерке, а я уехал. Я посчитал это самым правильным!», - заявила 20-летняя звезда.
Милохин признался, что не испытывает теплых чувств к своим родителям. Мама оставила его в детском доме, когда ему было всего три года, и до теперешних лет не интересовалась жизнью своего сына.
«Я бы начал как-то странно себя вести, не так как обычно. Нервничать и испытывать чувства, граничащие со страхом и грустью. Даже не знаю, как все это описать- очень неприятные чувства!», - признался о возможных эмоциях при встрече с биологическими родителями Даня Милохин.
Звезда социальных сетей признался, что не планирует пока общаться с матерью, даже виртуально.
«Я не ищу сообщений от матери. Даже если она мне напишет – не буду отвечать, чтобы не давать надежду на последующее общение. Пока не хочу этих соплей. Может через год встречусь, посмотрим», - заявил Милохин.
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