Даня Милохин игнорирует сообщения от матери

Популярная звезда TikTok и рэп-исполнитель согласился на встречу с родными на шоу «Док-ток», транслирующийся на Первом канале. Не о чем не догадывавшийся Даня Милохин даже и не знал, что спустя несколько минут выйдет на связь с родителями. Ведущая шоу-программы Ксения Собчак схитрила и не предупредила о грядущей встрече популярной интернет-личности.

«Собчак из тех людей, кто видит в любом перед собой человеке то, что тот тщательно скрывает! Она точечно давит на это и выводит на эмоции…В итоге ее все обсирают: мол, она злая, выносит все на публику. Но, я не обиделся лишь потому, что она реально не хотела меня топить», - позже прокомментировал ситуацию блогер.

Блогер благодарен ведущей за то, что она не пригласила родителей на очную встречу:

«Она спросила: «Даня, ты хочешь, чтобы они приехали в студию? Я ответил: «Нет!» Даже после съемок не виделись, они сидели в гримерке, а я уехал. Я посчитал это самым правильным!», - заявила 20-летняя звезда.

Милохин признался, что не испытывает теплых чувств к своим родителям. Мама оставила его в детском доме, когда ему было всего три года, и до теперешних лет не интересовалась жизнью своего сына.

«Я бы начал как-то странно себя вести, не так как обычно. Нервничать и испытывать чувства, граничащие со страхом и грустью. Даже не знаю, как все это описать- очень неприятные чувства!», - признался о возможных эмоциях при встрече с биологическими родителями Даня Милохин.

Звезда социальных сетей признался, что не планирует пока общаться с матерью, даже виртуально.

«Я не ищу сообщений от матери. Даже если она мне напишет – не буду отвечать, чтобы не давать надежду на последующее общение. Пока не хочу этих соплей. Может через год встречусь, посмотрим», - заявил Милохин.