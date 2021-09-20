Выборы в России: партия Путина одерживает победу на фоне заявлений о фальсификации результатов голосования





Партия одержала победу через несколько часов после закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

Самым ярым критикам Путина не разрешили участвовать в выборах, а кандидаты, которым разрешили баллотироваться, подверглись тщательной проверке.

Поступали многочисленные сообщения о вбросе бюллетеней и принудительном голосовании.

Российская избирательная комиссия отклонила заявления о широко распространенных нарушениях.

Первоначальные результаты показали, что при подсчете 64% голосов «Единая Россия» набрала почти 48%, за ней следует Коммунистическая партия с примерно 21%.

В воскресенье вечером высокопоставленный представитель «Единой России» Андрей Турчак поздравил толпу сторонников в Москве с чистой и честной победой.

Частичные результаты показывают, что, несмотря на то, что партия Путина легко сохранила свое большинство в парламенте, она действительно потеряла некоторые позиции. В 2016 году партия набрала 54% голосов.

Коммунисты увидели, что их поддержка выросла на 8%.

Опасения по поводу уровня жизни и обвинения в коррупции со стороны заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, вероятно, повлияли на поддержку партии г-на Путина.

Но он по-прежнему популярен среди многих россиян, которые считают, что ему удалось противостоять Западу и восстановить национальную гордость.



