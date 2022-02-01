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Супружеская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер чуть было не нарушили «сухой» январский отказ от алкоголя

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Супружеская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер чуть было не нарушили «сухой» январский отказ от алкоголя

01.02.2022 20:58 / Интернет / Прочли: 781 человек

Супружеские звезды «Шоу 70-х» чуть не прожили целый январь без капли алкоголя, но Мила Кунис нарушила договор немного раньше, благодаря лунному календарю.

    Многие люди, вероятно, взволнованы, чтобы расслабиться с напитком после участия в «Сухом январе» (или Дрюари), но Мила Кунис не могла ждать еще один день! Ее муж, 43-летний Эштон Катчер, в понедельник, 31 января, опубликовал веселое видео, на котором он застал врасплох свою 38-летнюю жену, пытающуюся пронести коктейль. Несмотря на это, Мила совершила идеальное возвращение, когда Эштон попытался сказать ей, что ей нужно подождать еще один день. 

     Эштон сказал фанатам, что думал, что собирается поймать свою жену, прямо перед тем, как столкнулся с ней. «Все еще сухой январь. Мила и я снимали «Сухой январь», и я думаю, что она ломает «Сухой январь» прямо сейчас», — сказал он в камеру, прежде чем спросить, что она делала.
Хотя Мила использовала коктейль-машину, она не пыталась скрыть, что готова прожить свою лучшую жизнь с напитком! «Я готовлю коктейль», — сказала она, а муж напомнил ей, что месяц еще не закончился. «Все еще сухой январь. Сегодня 31 января», — сказал он ей.
Несмотря на все усилия Эштона, у звезды «Забвения Сары Маршалл» был идеальный ответ. Она сказала, что, следуя лунному календарю, она могла бы побаловать себя немного раньше. 
«Нет, я работаю по лунному календарю. Так что для меня сейчас сырой февраль», — пошутила она. Эштон также отметила конец месяца веселой подписью. «Поздравляем с завершением #dryjanuary!» — написал он под видео. 
https://www.instagram.com/p/CZaja33h_b9/

Хотя Мила, возможно, разорвала сделку немного раньше, они определенно продвинулись намного дальше, чем многие люди, которые рано отказались от своих обещаний Дрюария!
Помимо «сухого» января, у Эштона и Милы было много других веселых забавных моментов вместе! Звезда «Плохих  мамочек» раскрыла своего мужа во время выступления в октябре 2021 года на  Hot Ones, когда ведущий спросил, есть ли у Эштона его коллекция шляп дальнобойщика в его фирменном стиле. Когда несколько лет назад Эштон появился в сериале, он сказал, что избавился от него, но она показала, что он солгал. — Ты ни от чего не избавился. У тебя много шляп дальнобойщика, а весь гардероб 70-х лежит внизу. Что это?» — пошутила она.

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