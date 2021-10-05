Споры о правах на рыбную ловлю: Франция предупреждает, что двустороннее сотрудничество Великобритании находится под угрозой





Правительство в Париже недовольно тем, что Великобритания выдала 12 лицензий из 47 заявок на мелкие суда для ведения промысла в своих территориальных водах.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс обвинил Великобританию в несоблюдении своих обязательств по вылову рыбы по Brexit.





«Великобритания не уважает собственную подпись», - сказал он французским депутатам.





«Месяц за месяцем Великобритания представляет новые условия и откладывает выдачу окончательных лицензий ... это недопустимо».





Премьер-министр предупредил, что все двусторонние соглашения с Великобританией могут оказаться под угрозой, если Европейская комиссия не займет более жесткую позицию в отношении правительства Великобритании. Никаких подробностей не сообщается, но у двух стран есть множество соглашений, касающихся обороны, безопасности и пограничного контроля, а также энергетики и торговли.





Министерство окружающей среды, продовольствия и сельских районов Великобритании (Defra) заявило, что подход правительства является разумным и полностью соответствует его обязательствам.



