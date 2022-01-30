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Марат Башаров со дня похорон отца еще не разу не помянул его возле могилы

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Марат Башаров со дня похорон отца еще не разу не помянул его возле могилы

30.01.2022 22:14 / Шоу-бизнес / Прочли: 181 человек

Отца Марата Башарова не стало в августе 2021 года. Об этом стало известно ему по телефонному звонку от брата. Теперь же стало известно, что Марат Башаров с дня похорон отца еще не разу не приезжал помянуть отца к могиле. Об этом рассказал его родной брат Вялит на телепередаче.

    Перед смертью отца, Марат Башаров отправился по работе в Астрахань. Он сказал, что никак физически не успеет к похоронам родного отца в Нижегородскую область, чтобы попрощаться с родителем. Однако, его родной брат Вялит рассказал: «У него до сих пор не появилось времени приехать к отцу помянуть его».

«Звал я его на 40 дней, однако, он так и не приехал. Хотелось бы его там увидеть…», - рассказал родной брат Марата Башарова Вялит на телепередаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. 

Отца Марата Башарова, Алимжана Билялетдинова не стало в возрасте 82-х лет. Причину смерти не смогли установить из-за религиозных убеждений, ведь из-за них вскрытие тела делать нельзя. Сразу после смерти, Марат Башаров перевёл родным на счёт приблизительно 100 тысяч рублей. Это была финансовая помощь от артиста, чтобы главу семейства достойно похоронили и отправили в его последний путь. 

Брат Вялит также рассказал, что на следующий день после похорон они созвонились и долго и тепло пообщались по телефону. Марат Башаров его поддерживал. Однако, он обещал позже ещё раз перезвонить, но этого так и не случилось. С того момента братья не общались. Кроме того, Марат Башаров сейчас живёт не далеко от брата Вялита, но в гости к себе так его и не пригласил. 

К слову, на телепередаче в 2020 году «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, артист Марат Башаров впервые за последние 30 лет вновь встретился со своим родным отцом и обнялся с ним. Отец рассказал небольшую тайну, что Вафа – вовсе не родной ему отец. Мать родила ребенка от случайной связи с женатым Алижманом Билялетдиновым.

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