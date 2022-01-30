Марат Башаров со дня похорон отца еще не разу не помянул его возле могилы

Перед смертью отца, Марат Башаров отправился по работе в Астрахань. Он сказал, что никак физически не успеет к похоронам родного отца в Нижегородскую область, чтобы попрощаться с родителем. Однако, его родной брат Вялит рассказал: «У него до сих пор не появилось времени приехать к отцу помянуть его».







«Звал я его на 40 дней, однако, он так и не приехал. Хотелось бы его там увидеть…», - рассказал родной брат Марата Башарова Вялит на телепередаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.





Отца Марата Башарова, Алимжана Билялетдинова не стало в возрасте 82-х лет. Причину смерти не смогли установить из-за религиозных убеждений, ведь из-за них вскрытие тела делать нельзя. Сразу после смерти, Марат Башаров перевёл родным на счёт приблизительно 100 тысяч рублей. Это была финансовая помощь от артиста, чтобы главу семейства достойно похоронили и отправили в его последний путь.





Брат Вялит также рассказал, что на следующий день после похорон они созвонились и долго и тепло пообщались по телефону. Марат Башаров его поддерживал. Однако, он обещал позже ещё раз перезвонить, но этого так и не случилось. С того момента братья не общались. Кроме того, Марат Башаров сейчас живёт не далеко от брата Вялита, но в гости к себе так его и не пригласил.





К слову, на телепередаче в 2020 году «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, артист Марат Башаров впервые за последние 30 лет вновь встретился со своим родным отцом и обнялся с ним. Отец рассказал небольшую тайну, что Вафа – вовсе не родной ему отец. Мать родила ребенка от случайной связи с женатым Алижманом Билялетдиновым.