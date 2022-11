Рэпер Megan Thee Stallion отметила с парнем 2-ю годовщину

«Yr 2 with U», — подписала Меган Thee Stallion в галерее Instagram от 18 октября, где она и Пардисон «Парди» Фонтейн изображены вместе. Галерея была полна «лучших хитов» их юного романа, с кадрами 27-летней Меган и 32-летнего Парди с проявлением любви друг к другу. Любовь к их второй годовщине была неоспоримой, что заставило некоторых предположить, что Парди, возможно, встал на одно колено перед Меган. Среди всех слухов «Тина Сноу» поставила рекорд на следующий день после годовщины. «Как бы хорошо ни было прошлой ночью, мы не помолвлены», — написала она в Твиттере.





Мэг не нужно было кольцо, чтобы насладиться годовщиной. «Мой мужчина так одержим мной… обожаю это», — написала она в Твиттере 18 октября. «Большой старый темный шоколадный мужчина». Ее юбилейная галерея показала, насколько Парди влюблен в исполнительницу. На одной фотографии рэпер «Backin' It Up» схватил Меган за зад, когда она была одета в прозрачное зеленое платье. В другом кадре Парди высунул язык за сахаром, что побудило смеющуюся Мэг оттолкнуть его. Еще на одной фотографии Парди пытался откусить попку Меган. Остальная часть галереи включала интимные моменты, в том числе один снимок, на котором они просто отдыхали в постели.





Парди также разместил галерею в честь своей годовщины и годовщины Меган.

«ДВА ГОДА ВОКРУГ СОЛНЦА .. КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ БЫЛИ НА СВОЕЙ ПЛАНЕТЕ .. Я люблю любить тебя .. GOT 4 EVER 2 GO ..», — подписал он пост.

Годом ранее Меган и Парди отпраздновали свою первую годовщину вместе еще одним развратным образом. На одной фотографии из уже удаленной галереи Парди пил коктейль из стакана, поставленного посреди ягодицы Мэг. Другие изображения были более романтичными, включая позу, в которой они становятся сексуальными в океане. «Год веселья с вами», — подписала она снимки.





Меган и Парди обнародовали свой роман в феврале 2021 года, через четыре месяца после того, как они впервые начали встречаться. У Мег ранее были романтические отношения с Moneybagg Yo и G-Eazy. Ходили слухи, что у Мег были отношения с Тори Ланез, но после того, как рэпер якобы стрелял в нее в июле 2020 года, она уточнила, что они с Тори «не состоят в отношениях».