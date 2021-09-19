Выборы в России: партия Путина движется к победе на фоне заявлений о фальсификации результатов голосования





Первые результаты поставили партию президента Владимира Путина в лидеры, а экзит-полл предсказал убедительную победу.

Самым ярым критикам Кремля не разрешили баллотироваться.

Поступали многочисленные сообщения о вбросах бюллетеней и принудительном голосовании.

Избирательная комиссия отклонила жалобы, заявив, что они являются частью хорошо финансируемой зарубежной кампании.

Избирательные участки закрылись в воскресенье вечером после трех дней голосования.

В своих первоначальных результатах избирательная комиссия заявила, что при подсчете 9% бюллетеней по всей стране партия «Единая Россия» набрала более 38% голосов.

Экзит-пол, проведенный Insomar предсказал, что партия наберет чуть более 45% голосов.



