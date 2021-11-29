Дима Билан: откровенно о своем пьяной выходке на концерте в Казахстане
29.11.2021 20:17 / Музыка / Прочли: 216 человек
На прошлой неделе произошла не только ужасная утрата музыканта Александра Градского, но и грандиозный скандал с участием Димы Билана. Артист заявился на концерт в нетрезвом виде. За свой поступок Дима Билан попытался оправдаться.
Сегодня, 29 ноября Дима Билан пришел на передачу «Пусть говорят», чтобы обсудить потерю Александра Градского. Он уже выглядел более бодрым и посвежевшим после нескольких дней без сна. Перед этим Дима Билан устроил пьяный концерт в Казахстане.
Билан сидел в студии вместе с певцом Леонидом Агутиным и певицей Пелагеей. Был очень грустным и едва сдерживал слезы в связи с утратой судьи шоу «Голос». Александр Градский умер на 72-м году жизни в реанимации, не приходя в сознание.
Отметим, что победитель конкурса «Евровидение» Дима Билан позволил себе выйти на сцену и выступать в состоянии сильного алкогольного опьянения в Казахстане. Публика не сразу поняла, что происходит на сцене, а потом смекнули, начав активно все фиксировать и публиковать в Сеть интернет.
Только на следующий день, когда Дима Билан пришел в себя, он осознал свою вину и объяснил поступок плотным рабочим графиком.
«Вы знаете, так иногда бывает: человек напился! Неужели с вами такого никогда не было? Вот не поверю! У меня очень напряженный рабочий график: съемки, гастроли, музыка, песни… Я перед этим не спал трое суток. Я очень устал. Мне скоро стукнет 40. Я вообще не знаю, как это объяснить, меня все время колбасит, я в состоянии высечения искр!», - сетовал Дима Билан.
Вернувшись в столицу, Дима Билан узнал о смерти Александра Градского и тут же написал пост-посвящение мэтру. В своей публикации Билан отметил, что очень сильно переживал и, видимо предчувствовал скорую смерть артиста.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Александр Градский незадолго до смерти спешно женился на своей молодой пассии
01.12.2021 16:39 / Шоу-бизнесОтношения без штампа в паспорте у Александра Градского и Марины Коташенко продлились 17 лет и лишь незадолго д...
Евгения Симонова: о своем страшном диагнозе «рак легких»
01.12.2021 16:12 / ИнтернетЕще в прошлом году начались появляться слухи о том, что актриса, звезда фильма «Обыкновенное чудо» страдает от...
В колонии в Иркутской области покончил жизнь самоубийством маньяк Никита Лыткин
01.12.2021 15:39 / КриминалСегодня стало известно о том, что Никита Лыткин, более известный публике как «академовский маньяк» свел счеты ...
Модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона
30.11.2021 14:24 / ОбществоНесмотря на тяжелое состояние модельер Вячеслав Зайцев продолжает выходить в свет. Российский художник-моделье...
01.12.2021 год Доктор Александр Мясников о избраннице своего сына: лишь бы не была с огромными губами!
30.11.2021 13:29 / ОбществоВрач-кардиолог, врач общей практики, автор книг о здоровье Александр Мясников был женат дважды. В браке со вто...
2021 Татьяна Полякова откровенно об участницах шоу «Пацанки»: их родили для пособия
30.11.2021 12:50 / ОбществоТатьяна Полякова уже много лет принимает участие в Школе леди телевизионного шоу «Пацанки». На телеканале «Пят...
Особенности и преимущества онлайн кассы
30.11.2021 12:19 / ОбществоОснащение торговли кассовым оборудованием было обязательным условием для всех предпринимателей. ...
Сегодня прощаются с горняками, погибшими в шахте «Листвяжная» Кемеровской области
30.11.2021 12:14 / ПроисшествияУтром 25 ноября 2021 года произошел взрыв в шахте «Листвяжная», после которого начался сильный пожар. В резуль...
Дроны eBee X: новый взгляд на решение актуальных вопросов
30.11.2021 12:01 / ОбществоИспользование беспилотных летательных аппаратов востребовано во многих сферах. БПЛА eBee X от швейцарского про...
На 75-м году жизни умер авиаконструктор Руслан Комаев
30.11.2021 11:49 / НаукаНа 75-м году жизни умер конструктор космических аппаратов, ученый, заслуженный машиностроитель Российской Феде...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар