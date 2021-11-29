Дима Билан: откровенно о своем пьяной выходке на концерте в Казахстане

Сегодня, 29 ноября Дима Билан пришел на передачу «Пусть говорят», чтобы обсудить потерю Александра Градского. Он уже выглядел более бодрым и посвежевшим после нескольких дней без сна. Перед этим Дима Билан устроил пьяный концерт в Казахстане.

Билан сидел в студии вместе с певцом Леонидом Агутиным и певицей Пелагеей. Был очень грустным и едва сдерживал слезы в связи с утратой судьи шоу «Голос». Александр Градский умер на 72-м году жизни в реанимации, не приходя в сознание.

Отметим, что победитель конкурса «Евровидение» Дима Билан позволил себе выйти на сцену и выступать в состоянии сильного алкогольного опьянения в Казахстане. Публика не сразу поняла, что происходит на сцене, а потом смекнули, начав активно все фиксировать и публиковать в Сеть интернет.

Только на следующий день, когда Дима Билан пришел в себя, он осознал свою вину и объяснил поступок плотным рабочим графиком.

«Вы знаете, так иногда бывает: человек напился! Неужели с вами такого никогда не было? Вот не поверю! У меня очень напряженный рабочий график: съемки, гастроли, музыка, песни… Я перед этим не спал трое суток. Я очень устал. Мне скоро стукнет 40. Я вообще не знаю, как это объяснить, меня все время колбасит, я в состоянии высечения искр!», - сетовал Дима Билан.

Вернувшись в столицу, Дима Билан узнал о смерти Александра Градского и тут же написал пост-посвящение мэтру. В своей публикации Билан отметил, что очень сильно переживал и, видимо предчувствовал скорую смерть артиста.