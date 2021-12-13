Скончался режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев
13.12.2021 20:15 / Политика / Прочли: 758 человек
На 78-м году жизни умер режиссер фильма «Асса», народный артист Сергей Соловьев. Последние несколько лет легендарный кинодеятель сильно болел, а также неоднократно оказывался в клинике Москвы.
Умер Сергей Соловьев дома, в своей квартире. После того, как его тело обнаружили на месте происшествия, была вызвана оперативно-розыскная служба. На данный момент в его квартире в центре Москвы ведутся оперативные работы спецслужбой.
Еще в 2019 году Сергей Соловьев оказывался в клинике Москвы, где ему диагностировали язву желудка, а также проводили лечение, связанное с проблемами с сердцем.
«В последнее время у Сергея Александровича были запланированы перелеты, связанные с приглашениями на мероприятия и специальные показы его работ. В связи с этим организм Соловьева после переутомления дал сбой», - заявили тогда в окружении Сергея Соловьева.
В 2020 году Сергей Александрович также был экстренно доставлен в больницу, где ему уже диагностировали инфильтрат нижних конечностей. Это недуг, когда в тканях организма скапливается жидкость, состоящая из клеточных фрагментов, лимфы и примеси крови. Оперативное хирургическое вмешательство тогда прошло успешно, хотя и не без осложнений, так как у режиссера был обнаружен диабет.
В целом, здоровье режиссера начало ухудшаться после потери сына. Дмитрий умер от осложнений перенесенного гриппа в возрасте 43 лет. Отец вместе с сыном работали совместно, начиная с начала 2000 годов.
Кинорежиссер Сергей Соловьев был женат трижды: с Екатериной Васильевой, Марианной Кушнеревой и Татьяна Друбич. В браке с третьей женой родилась дочь Анна, которые ныне проживает в США.
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