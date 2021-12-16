В Москве проходит прощальная церемония с легендарным режиссером Сергеем Соловьевым

В 11 часов состоялось отпевание Сергея Соловьева в церкви Иоанна Богослова на Бронной. Проститься собрались родные, близкие, друзья и коллеги. Присутствовала первая супруга Екатерина Васильева с сыном Дмитрием Рощиным, также приехал актер Александр Збруев, который принимал участие в съемках фильмов знаменитого режиссера, был на панихиде режиссер Владимир Хотиненко, Али Хамраев, Павел Чухрай, а также оператор Юрий Клименко, а также сотни поклонников творчества Соловьева.

После церемонии прощания Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном, который умер от панкреатита в 2018 году.

Из окружения Сергея Соловьева поговаривали, что со смертью сына остановилась и жизнь самого Сергея Александровича!

Третья жена Соловьева, Татьяна Друбич вместе с дочерью тоже была на похоронах. С актрисой режиссер развелся в 1989 году, но поддерживал дружеские отношения до последних дней жизни. Второй жены кинодеятеля на похоронах не было.

Сергей Соловев умер на 78-м году жизни из-за проблем с сердцем. Также он страдал от сахарного диабета многие годы, вследствие чего у него образовалась на ноге трофическая язва на ноге. После проведенной операции ногу удалось спасти, но с тех пор за ним ухаживала помощница.