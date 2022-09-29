Субсидия ПП РФ 550 от 03.05.2019 – что это и кто может получить?
Одним из приоритетных направлений развития России является цифровая трансформация экономики. Расскажем о субсидии в рамках ПП РФ 550 от 03.05.2019, которую предоставляет РФРИТ.
Одним из приоритетных направлений развития России является цифровая трансформация экономики. Если есть достаточное количество средств у разработчиков софта, то и процесс внедрения цифровых инноваций происходит быстро и масштабно. Для этого государство сформировало программы помощи, которые позволяют быстрее реализовать лучшие решения. Одна из таких программ – ПП РФ 550 от 3 мая 2019 года, в рамках которой субсидии распределяет РФРИТ. Рассмотрим особенности.
О чем ПП РФ 550 от 03.05.2019?
Согласно Постановлению,субсидии выделяют из федерального бюджета для РФРИТ, чтобы помочь внедрить инновации российских разработчиков ИТ-сферы. В документе прописан регламент: цели, условия, порядок выдачи.
Приоритетные направления поддержки
В приоритете государство стремится поддержать:
- Цифровую трансформацию организаций (производство и управление).
- Разработку отечественных IT-идей.
- Цифровые улучшения малого и среднего предпринимательства.
Изменения меры поддержки
С 8 апреля 2022 года финансовые возможности РФРИТ были расширены благодаря поправкам:
- Максимальный размер грантовой поддержки – 500 миллионов рублей. При этом лучшие «сквозные» проекты получают субсидию до 6 миллиардов рублей.
- Расходы компании покроют на 80% за счет гранта – ранее было только 50%.
- Несмотря на то, что софинансирование – обязательное условие, его границу снизили с 50 до 20%.
- После окончания работ по созданию инновационного софта, его необходимо внести в РРП в течение года.
Также изменили процедуру защиты – теперь нужно защищать проект перед грантовым комитетом и экспертными лицами. Кроме того, сейчас занимаются пересмотром конкурсной документации.
Требования к участникам и получателям гранта
- Компания не может быть в процессе ликвидации/реорганизации, если желает стать грантополучателем.
- Грант не выдается иностранцам.
- В конкурсе не могут участвовать юридические лица (россияне), если в их уставном капитале иностранная доля более 50%.
- Соискателю-банкроту также откажут в участии.
- Участник не должен быть обременен задолженностями по обязательствам, например, уплате налогов, штрафов и других. Также у него должны отсутствовать просроченные задолженности по оплате предоставленных от государства субсидий.
- Заявку на соискание рассмотрят в том случае, если в компании нет руководителя, главбуха и основных участников проекта, которые состоят в реестре дисквалифицированных граждан.
Критерии и методика оценки заявок
Условия отбора:
- Направление. Компания должна соответствовать направлениям государственной поддержки.
- Отечественное производство. Разработка должна быть полностью российской – присутствовать в реестре отечественного ПО.
- Технологическая зрелость решения. Чем выше уровень готовности, тем лучше.
- Смета. Должна соответствовать базовым условиям.
- Достоверная информация. В рамках участия не должно быть недостоверных данных о проекте, участниках, софинансировании.
- Возможности масштабирования. Речь идет об объектах внедрения, рабочих местах.
- Достижимость цели. Оценят оптимальность выбранного пути.
- Опыт. Уточнят, внедрялись ли аналоги по сложности и масштабу проектов.
- Квалификация. Проверят, есть ли у руководителя и участников компетенции, которые позволят реализовать защищаемый проект.
- Календарное планирование. Оценят обоснованность сроков, анализ документов и последовательность шагов.
Если первые 5 пунктов будут оценить ответом «Да»\ «Нет» на соответствие, то последние – баллами:
- высший (100 б) – вопросов нет;
- средний (50 б) – есть незначительные вопросы;
- низкий (0 б) – предоставленные материалы неудовлетворительны.
В 2022 году субсидии по правилам ПП 500 вручат 3-й раз. За эти годы гранты получило более 100 проектов.
Источник: https://unigrant.ru/pp-550-subsidii/