Субсидия ПП РФ 550 от 03.05.2019 – что это и кто может получить?

Одним из приоритетных направлений развития России является цифровая трансформация экономики. Если есть достаточное количество средств у разработчиков софта, то и процесс внедрения цифровых инноваций происходит быстро и масштабно. Для этого государство сформировало программы помощи, которые позволяют быстрее реализовать лучшие решения. Одна из таких программ – ПП РФ 550 от 3 мая 2019 года, в рамках которой субсидии распределяет РФРИТ. Рассмотрим особенности.

О чем ПП РФ 550 от 03.05.2019?

Согласно Постановлению,субсидии выделяют из федерального бюджета для РФРИТ, чтобы помочь внедрить инновации российских разработчиков ИТ-сферы. В документе прописан регламент: цели, условия, порядок выдачи.

Приоритетные направления поддержки

В приоритете государство стремится поддержать:

Цифровую трансформацию организаций (производство и управление). Разработку отечественных IT-идей. Цифровые улучшения малого и среднего предпринимательства.

Изменения меры поддержки

С 8 апреля 2022 года финансовые возможности РФРИТ были расширены благодаря поправкам:

Максимальный размер грантовой поддержки – 500 миллионов рублей. При этом лучшие «сквозные» проекты получают субсидию до 6 миллиардов рублей. Расходы компании покроют на 80% за счет гранта – ранее было только 50%. Несмотря на то, что софинансирование – обязательное условие, его границу снизили с 50 до 20%. После окончания работ по созданию инновационного софта, его необходимо внести в РРП в течение года.

Также изменили процедуру защиты – теперь нужно защищать проект перед грантовым комитетом и экспертными лицами. Кроме того, сейчас занимаются пересмотром конкурсной документации.

Требования к участникам и получателям гранта

Компания не может быть в процессе ликвидации/реорганизации, если желает стать грантополучателем. Грант не выдается иностранцам. В конкурсе не могут участвовать юридические лица (россияне), если в их уставном капитале иностранная доля более 50%. Соискателю-банкроту также откажут в участии. Участник не должен быть обременен задолженностями по обязательствам, например, уплате налогов, штрафов и других. Также у него должны отсутствовать просроченные задолженности по оплате предоставленных от государства субсидий. Заявку на соискание рассмотрят в том случае, если в компании нет руководителя, главбуха и основных участников проекта, которые состоят в реестре дисквалифицированных граждан.

Критерии и методика оценки заявок

Условия отбора:

Направление. Компания должна соответствовать направлениям государственной поддержки. Отечественное производство. Разработка должна быть полностью российской – присутствовать в реестре отечественного ПО. Технологическая зрелость решения. Чем выше уровень готовности, тем лучше. Смета. Должна соответствовать базовым условиям. Достоверная информация. В рамках участия не должно быть недостоверных данных о проекте, участниках, софинансировании. Возможности масштабирования. Речь идет об объектах внедрения, рабочих местах. Достижимость цели. Оценят оптимальность выбранного пути. Опыт. Уточнят, внедрялись ли аналоги по сложности и масштабу проектов. Квалификация. Проверят, есть ли у руководителя и участников компетенции, которые позволят реализовать защищаемый проект. Календарное планирование. Оценят обоснованность сроков, анализ документов и последовательность шагов.

Если первые 5 пунктов будут оценить ответом «Да»\ «Нет» на соответствие, то последние – баллами:

высший (100 б) – вопросов нет;

средний (50 б) – есть незначительные вопросы;

низкий (0 б) – предоставленные материалы неудовлетворительны.

В 2022 году субсидии по правилам ПП 500 вручат 3-й раз. За эти годы гранты получило более 100 проектов.

Источник: https://unigrant.ru/pp-550-subsidii/