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Субсидия ПП РФ 550 от 03.05.2019 – что это и кто может получить?

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Субсидия ПП РФ 550 от 03.05.2019 – что это и кто может получить?

29.09.2022 16:19 / Финансы / Прочли: 1888 человек

Одним из приоритетных направлений развития России является цифровая трансформация экономики. Расскажем о субсидии в рамках ПП РФ 550 от 03.05.2019, которую предоставляет РФРИТ.

 

Одним из приоритетных направлений развития России является цифровая трансформация экономики. Если есть достаточное количество средств у разработчиков софта, то и процесс внедрения цифровых инноваций происходит быстро и масштабно. Для этого государство сформировало программы помощи, которые позволяют быстрее реализовать лучшие решения. Одна из таких программ – ПП РФ 550 от 3 мая 2019 года, в рамках которой субсидии распределяет РФРИТ. Рассмотрим особенности.

О чем ПП РФ 550 от 03.05.2019?

Согласно Постановлению,субсидии выделяют из федерального бюджета для РФРИТ, чтобы помочь внедрить инновации российских разработчиков ИТ-сферы. В документе прописан регламент: цели, условия, порядок выдачи.

Приоритетные направления поддержки

В приоритете государство стремится поддержать:

  1. Цифровую трансформацию организаций (производство и управление).
  2. Разработку отечественных IT-идей.
  3. Цифровые улучшения малого и среднего предпринимательства.

Изменения меры поддержки

С 8 апреля 2022 года финансовые возможности РФРИТ были расширены благодаря поправкам:

  1. Максимальный размер грантовой поддержки – 500 миллионов рублей. При этом лучшие «сквозные» проекты получают субсидию до 6 миллиардов рублей.
  2. Расходы компании покроют на 80% за счет гранта – ранее было только 50%.
  3. Несмотря на то, что софинансирование – обязательное условие, его границу снизили с 50 до 20%.
  4. После окончания работ по созданию инновационного софта, его необходимо внести в РРП в течение года.

Также изменили процедуру защиты – теперь нужно защищать проект перед грантовым комитетом и экспертными лицами. Кроме того, сейчас занимаются пересмотром конкурсной документации.

Требования к участникам и получателям гранта

  1. Компания не может быть в процессе ликвидации/реорганизации, если желает стать грантополучателем.
  2. Грант не выдается иностранцам.
  3. В конкурсе не могут участвовать юридические лица (россияне), если в их уставном капитале иностранная доля более 50%.
  4. Соискателю-банкроту также откажут в участии.
  5. Участник не должен быть обременен задолженностями по обязательствам, например, уплате налогов, штрафов и других. Также у него должны отсутствовать просроченные задолженности по оплате предоставленных от государства субсидий.
  6. Заявку на соискание рассмотрят в том случае, если в компании нет руководителя, главбуха и основных участников проекта, которые состоят в реестре дисквалифицированных граждан.

Критерии и методика оценки заявок

Условия отбора:

  1. Направление. Компания должна соответствовать направлениям государственной поддержки.
  2. Отечественное производство. Разработка должна быть полностью российской – присутствовать в реестре отечественного ПО.
  3. Технологическая зрелость решения. Чем выше уровень готовности, тем лучше.
  4. Смета. Должна соответствовать базовым условиям.
  5. Достоверная информация. В рамках участия не должно быть недостоверных данных о проекте, участниках, софинансировании.
  6. Возможности масштабирования. Речь идет об объектах внедрения, рабочих местах.
  7. Достижимость цели. Оценят оптимальность выбранного пути.
  8. Опыт. Уточнят, внедрялись ли аналоги по сложности и масштабу проектов.
  9. Квалификация. Проверят, есть ли у руководителя и участников компетенции, которые позволят реализовать защищаемый проект.
  10. Календарное планирование. Оценят обоснованность сроков, анализ документов и последовательность шагов.

Если первые 5 пунктов будут оценить ответом «Да»\ «Нет» на соответствие, то последние – баллами:

  • высший (100 б) – вопросов нет;
  • средний (50 б) – есть незначительные вопросы;
  • низкий (0 б) – предоставленные материалы неудовлетворительны.

В 2022 году субсидии по правилам ПП 500 вручат 3-й раз. За эти годы гранты получило более 100 проектов.

Источник: https://unigrant.ru/pp-550-subsidii/

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