Star Entertainment: акции падают в связи с иском об отмывании денег





В совместном отчете трех новостных агентств сказано о причастности фирмы к подозрениям в отмывании денег, организованной преступности и мошенничестве.

Главный конкурент компании Crown Resorts пострадал от аналогичных претензий в 2019 году.

Star заявила, что «обеспокоена рядом утверждений в сообщениях СМИ, которые она считает вводящими в заблуждение».

В заявлении, опубликованном Star для Австралийской фондовой биржи, также говорится: «Мы предпримем соответствующие шаги для рассмотрения всех обвинений в соответствующих государственных и федеральных регулирующих органах и властях».

В отчете Sydney Morning Herald and the Age и в телепрограмме 60 Minutes говорится, что руководство Star предупреждали о неадекватности мер по борьбе с отмыванием денег.

Согласно отчету, в период с 2014 по 2021 год фирма ухаживала за крупными игроками, которые якобы были связаны с преступной деятельностью или с иностранным влиянием.



