Ипотечные кредиты для иностранцев в США и РФ 2021 году

Иногда получить жилье по ипотеке в РФ желают граждане, у которых нет гражданства России. А между тем условия получения ими ипотеки имеют совсем небольшие различия с условиями для россиян. Но отыскать кредитную организацию, которая будет согласна выдать кредит нерезидентам России, весьма проблематично.

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