Ученые назвали продукт, защищающий от болезни Альцгеймера





Фенхол способен снижать уровень нейротоксичности мозга. Исследователи подчеркнули, что лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, которые влияют на микробиом кишечника.





Специалистами было изучено взаимодействие на молекулярном уровне между мозгом и кишечником. Ученые попытались определить, как это может повлиять на здоровье мозга и снижение когнитивных способностей.





После анализа 144 тысяч природных соединений исследователями было обнаружено, что фенхол, соединения растительного происхождения, добавляет базилику его ароматный запах, лучше стимулирует определенный рецептор. Это в свою очередь препятствует накоплению токсичных бета-амилоидных соединений в мозге.



