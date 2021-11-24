В России простились с Саидом Губденским, погибшим в страшном ДТП
Похороны автоблогера Саида Губденского были организованы на его малой родине. Проститься и провести интернет-звезду собрались родные, близкие и многочисленные друзья.
Внезапная смерть Саида Губденского потрясла не только
друзей и родных, но и многочисленную армию фанатов. Многие отмечали тот факт,
на сколько Саид был добрым, открытым и отзывчивым человеком. Но, нашлись и те,
кто обвинил мужчину в чрезмерном и глупом лихачестве и игрой с собственной
жизнью. Были те, кто обвинял Губденского в постоянном, систематическом
нарушении правил дорожного движения.
Родственники приняли решение о том, что погребение
Саида Губденского должны произвести в его родном Дагестане. Данную информацию
подтверждает его лучший друг – Мухаммадсалам Биярсланов.
«В 00 часов 30 минут вылетаем, в семь утра будем совершать джаназа-намаз в мечети на Малыгина в Махачкале. Сами похороны будут
происходить в селе Шамшагьар республики Дагестан», - признался лучший друг.
После траурной церемонии близкие и родственники
отправились в деревню Шамшагьар на похороны, на которых все не могли сдержать
эмоций и слез.
Отметим, что в свои 28 лет Саид Губденский стал
невероятно популярной личностью в Сети интернет. Молодой человек с 2018 года
публиковал обзоры на элитные автомобили, а также устраивал экстремальные игры
на большой скорости. Саид неоднократно попадал в неприятности из-за своей
страсти к скорости, за несколько месяцев до смерти его даже лишали прав, но и это
не образумило - не остановило.
Блогер не раз признавался, что не представляет своей
жизни без автомобилей и скорости. Однажды Саид даже подчеркнул, что никогда не
будет подвергать опасности других во время своих челленджей.