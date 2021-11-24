В России простились с Саидом Губденским, погибшим в страшном ДТП

Внезапная смерть Саида Губденского потрясла не только друзей и родных, но и многочисленную армию фанатов. Многие отмечали тот факт, на сколько Саид был добрым, открытым и отзывчивым человеком. Но, нашлись и те, кто обвинил мужчину в чрезмерном и глупом лихачестве и игрой с собственной жизнью. Были те, кто обвинял Губденского в постоянном, систематическом нарушении правил дорожного движения.

Родственники приняли решение о том, что погребение Саида Губденского должны произвести в его родном Дагестане. Данную информацию подтверждает его лучший друг – Мухаммадсалам Биярсланов.

«В 00 часов 30 минут вылетаем, в семь утра будем совершать джаназа-намаз в мечети на Малыгина в Махачкале. Сами похороны будут происходить в селе Шамшагьар республики Дагестан», - признался лучший друг.

После траурной церемонии близкие и родственники отправились в деревню Шамшагьар на похороны, на которых все не могли сдержать эмоций и слез.

Отметим, что в свои 28 лет Саид Губденский стал невероятно популярной личностью в Сети интернет. Молодой человек с 2018 года публиковал обзоры на элитные автомобили, а также устраивал экстремальные игры на большой скорости. Саид неоднократно попадал в неприятности из-за своей страсти к скорости, за несколько месяцев до смерти его даже лишали прав, но и это не образумило - не остановило.

Блогер не раз признавался, что не представляет своей жизни без автомобилей и скорости. Однажды Саид даже подчеркнул, что никогда не будет подвергать опасности других во время своих челленджей.