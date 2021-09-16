Аукус: Великобритания, США и Австралия заключают договор о противодействии Китаю
16.09.2021 15:27 / Политика / Прочли: 2023 человек
Великобритания, США и Австралия объявили об историческом пакте о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который рассматривается как попытка противодействия Китаю.
Это позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки с использованием технологий, предоставленных США.
По словам аналитиков, пакт Аукус, который также будет охватывать искусственный интеллект и другие технологии, является одним из крупнейших оборонных партнерств страны за последние десятилетия.
Китай осудил соглашение как «крайне безответственное».
Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что это «серьезно подрывает региональный мир и стабильность и усиливает гонку вооружений».
Посольство Китая в Вашингтоне обвинило страны в «менталитете времен холодной войны и идеологических предрассудках».
Пакт также вызвал скандал с Францией, которая теперь потеряла сделку с Австралией на постройку 12 подводных лодок.
«Это действительно удар в спину», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
О новом партнерстве было объявлено на совместной виртуальной пресс-конференции между президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном в среду.
И хотя Китай прямо не упоминался, три лидера неоднократно ссылались на озабоченность по поводу региональной безопасности, которая, по их словам, "значительно возросла".
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Афганистан: талибы незаконно убили 13 этнических хазарейцев
05.10.2021 21:41 / В миреТалибы убили 13 этнических хазарейцев, в том числе девушку-подростка.Организация Amnesty International заявила...
Споры о правах на рыбную ловлю: Франция предупреждает, что двустороннее сотрудничество Великобритании находится под угрозой
05.10.2021 21:36 / ОбществоФранция усилила давление на Великобританию по поводу прав на рыбную ловлю после Брексита, предупреждая, что дв...
Covid-19: Ирландия близка к подавлению вируса
05.10.2021 21:31 / ОбществоРеспублика Ирландия «близка к подавлению» Covid-19, заявил высокопоставленный представитель Национальной групп...
Кофе с лимоном помагает сбросить вес
05.10.2021 18:54 / ОбществоКофе с долькой лимона помогает не только похудеть, но и избавиться от токсинов, нормализовать работу пищеварит...
Дональд Трамп подал в суд на Twitter
05.10.2021 16:46 / ИнтернетВ начале года учетные записи Дональда Трампа заблокированы в большинстве крупных американских социальных сетей...
Сбой в работе соцсетей назвали крупнейшим в истории
05.10.2021 16:39 / ИнтернетНакануне произошло что-то невероятное - более 6:00 оставались недоступными Facebook, Instagram и WhatsApp. Теп...
Ученые спрогнозировали состояние Земли к 2500 году
04.10.2021 11:18 / НаукаСуществует три возможных пути развития нашей планеты до 2500 года.Специалисты, входящие в состав группы Межпра...
Авиакатастрофа в Милане: восемь человек погибли при врезании частного самолета в здание
04.10.2021 10:38 / ПроисшествияЧастный самолет врезался в пустой офисный блок в северном итальянском городе Милан, в результате чего погибли ...
Шахин: тропический циклон обрушился на Оман и Иран, убив девять человек
04.10.2021 10:35 / В миреПо меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон Шахин обрушился на части Ирана и Ома...
Судану не хватает предметов первой необходимости после блокады порта
04.10.2021 10:25 / В миреПравительство Судана заявляет, что страна находится на грани исчерпания основных лекарств, топлива и пшеницы....
Источник: https://www.starslife.ru/
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар