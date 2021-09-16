Аукус: Великобритания, США и Австралия заключают договор о противодействии Китаю





Это позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки с использованием технологий, предоставленных США.





По словам аналитиков, пакт Аукус, который также будет охватывать искусственный интеллект и другие технологии, является одним из крупнейших оборонных партнерств страны за последние десятилетия.





Китай осудил соглашение как «крайне безответственное».





Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что это «серьезно подрывает региональный мир и стабильность и усиливает гонку вооружений».





Посольство Китая в Вашингтоне обвинило страны в «менталитете времен холодной войны и идеологических предрассудках».





Пакт также вызвал скандал с Францией, которая теперь потеряла сделку с Австралией на постройку 12 подводных лодок.





«Это действительно удар в спину», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.





О новом партнерстве было объявлено на совместной виртуальной пресс-конференции между президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном в среду.





И хотя Китай прямо не упоминался, три лидера неоднократно ссылались на озабоченность по поводу региональной безопасности, которая, по их словам, "значительно возросла".



