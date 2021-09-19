Аукус: Австралия защищает свою роль в пакте о безопасности на фоне осуждения французов





Премьер-министр Скотт Моррисон отверг обвинения Австралии во лжи, заявив, что Франция должна была знать, что готова разорвать сделку.

Франция заявляет, что пакт Аукус привел к «серьезному кризису» между союзниками.

Беспрецедентным шагом он отозвал своих послов из США и Австралии в знак протеста.

Согласно пакту Аукус, Австралии будет предоставлена технология для строительства атомных подводных лодок в качестве средства противодействия влиянию Китая в спорном Южно-Китайском море.

Партнерство завершило сделку на сумму 37 миллиардов долларов (27 миллиардов фунтов стерлингов), подписанную Австралией в 2016 году для Франции на строительство 12 обычных подводных лодок. Франция заявляет, что она была проинформирована о пакте всего за несколько часов до публичного объявления, сделанного ранее на этой неделе.

В воскресенье Моррисон сказал, что понимает разочарование Франции, но всегда четко понимал позицию Австралии.

Он считает, что французское правительство «имело все основания знать, что есть глубокие и серьезные опасения».

«В конечном итоге это было решение о том, смогут ли подводные лодки, которые строились, с большими затратами для австралийских налогоплательщиков, выполнять ту работу, которую мы должны были сделать, когда они пойдут на вооружение, и наше стратегическое суждение, основанное на лучший из возможных советов разведки и защиты заключался в том, что этого не произойдет ".

Комментарии Моррисона прозвучали после того, как министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил телеканалу France 2, что сделка была связана с «ложью, двуличием, серьезным злоупотреблением доверием и неуважением».



