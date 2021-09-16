Аукус: пакт между Великобританией, США и Австралией сигнализирует о смене власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе





Китай продемонстрировал растущую мощь и влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что вызывает обеспокоенность у глобальных игроков

В рамках нового партнерства в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Великобритания и США предоставят Австралии технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок. Американские официальные лица заявили, что этот шаг не был направлен на противодействие Пекину. Однако эксперты говорят, что соглашение AUKUS сигнализирует о смене парадигмы в стратегии и политике во всем регионе.

Сроки новой сделки особенно важны. Это произошло всего через месяц после выхода США из Афганистана, когда во многих кругах высказывались сомнения в отношении обязательств США в регионе.

Британия тоже стремится к более активному участию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно после выхода из Европейского Союза, а Австралия все больше обеспокоена влиянием Китая.

«Это« большое дело », потому что это действительно показывает, что все три страны проводят черту на песке, чтобы начать и противостоять агрессивным действиям коммунистической партии Китая (КПК) в Индо-Тихоокеанском регионе», - проинформировал общественность Гай Бокенштейн, старший директор Министерства обороны и служба национальной безопасности в правительстве Северной территории Австралии.

«Это также публично демонстрирует нашу общую позицию по этому вопросу и приверженность стабильному и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону, который за последние 70 лет привел к процветанию всего региона, включая экономический рост Китая», считает Гай Бокенштейн,



