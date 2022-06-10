Лера Кудрявцева поправилась на 8 килограмм в течение краткосрочного отпуска
10.06.2022 15:53 / Шоу-бизнес / Прочли: 1193 человек
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева расстались еще 10 лет назад, но сумели сохранить дружественные отношения и по сей день. Бывшие влюбленные часто радуют своих поклонников совместными снимками и забавными рассказами.
Уже многие годы Лера Кудрявцева работает телеведущей, появляется на различных шоу страны. Каждый ее выход поклонники лицезрят ухоженную и подтянутую блондинку. Но, согласно признанию самой Кудрявцевой – это дается ей совсем нелегко, она держит себя в определенных рамках, многого себе не позволяет, хотя вокруг столько соблазнов.
Так, во время очередного отпуска 51-летняя Лера Кудрявцева расслабилась и поддалась искушению различным вкусностям. Как результат – блондинка набрала восемь килограмм за время отдыха.
Своей небольшой проблемой ведущая поделилась с давним партнером Сергеем Лазаревым, однако тот не спешил утешит девушку, а наоборот иронизировал:
«За один день? Ну ты и жрешь! Я тебя узнаю при встрече? Будь с журналом «Огонек» в руках на всякий случай», — отреагировал 39-летний Лазарев.
Лера Кудрявцева решила поддержать шуточный настрой Лазарева и не обижаться в ответ:
«Буду с санаторной карточкой. Жирненькая, низенькая», — добавила она.
Подписчики телеведущей в восторге от высоких отношений двух бывших:
«Мне так нравится, как вы общаетесь!», «Красивая, стройная, с классным чувством юмора!», «Вы просто красавчики, мне так нравится, как вы общаетесь!»
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