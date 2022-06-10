Лера Кудрявцева поправилась на 8 килограмм в течение краткосрочного отпуска

Уже многие годы Лера Кудрявцева работает телеведущей, появляется на различных шоу страны. Каждый ее выход поклонники лицезрят ухоженную и подтянутую блондинку. Но, согласно признанию самой Кудрявцевой – это дается ей совсем нелегко, она держит себя в определенных рамках, многого себе не позволяет, хотя вокруг столько соблазнов.





Так, во время очередного отпуска 51-летняя Лера Кудрявцева расслабилась и поддалась искушению различным вкусностям. Как результат – блондинка набрала восемь килограмм за время отдыха.





Своей небольшой проблемой ведущая поделилась с давним партнером Сергеем Лазаревым, однако тот не спешил утешит девушку, а наоборот иронизировал:

«За один день? Ну ты и жрешь! Я тебя узнаю при встрече? Будь с журналом «Огонек» в руках на всякий случай», — отреагировал 39-летний Лазарев.

Лера Кудрявцева решила поддержать шуточный настрой Лазарева и не обижаться в ответ:





«Буду с санаторной карточкой. Жирненькая, низенькая», — добавила она.

Подписчики телеведущей в восторге от высоких отношений двух бывших:

«Мне так нравится, как вы общаетесь!», «Красивая, стройная, с классным чувством юмора!», «Вы просто красавчики, мне так нравится, как вы общаетесь!»